Spotlight Indonesia 2023 Hadirkan Koleksi Wastra Nusantara sampai Baju Etnik Dua Sisi

GELARAN hari kedua Spotlight Indonesia 2023 yang digelar di Pos Bloc, Jakarta, Jumat, (17/11/2023), kembali menampilkan sederet koleksi wastra yang mengusung konsep sustainable fashion.

Salah satunya, yakni koleksi tenun dari L'Mira Ethnique yang bertajuk "Tenun Berkisah". Pada pagelaran busana kali ini, lini jenama tersebut menampilkan wastra tradisional yang mewakili hampir seluruh bagian Indonesia.

Sebagiannya didapatkan langsung dari para penenun di berbagai pelosok daerah di Indonesia, untuk kemudian diolah menjadi busana ready to wear. Desain L'Mira Ethnique ini, selain all size friendly karena bercutting longgar, juga ramah alias mudah dipakai oleh bumil (ibu hamil) dan busui (ibu menyusui)

Menariknya, konsep L'Mira Ethnique juga memiliki signature design ‘Baju Etnik 2 Sisi’. Di mana sebagian besar bajunya, bisa dipakai dengan 2 looks atau bahkan lebih! Contohnya depan-belakang, atau luar-dalam, atau bisa dipakai sebagai singledress mau pun outerwear sekaligus, sebagaimana yang dipertunjukkan pada fashion show kali ini. Multifungsi sekali bukan?

(Foto: MPI/Wiwie)

Dari pantauan MNC Portal langsung di lokasi, fashion show "Tenun Berkisah" ini menampilkan padu-padan ragam wastra yang begitu mewakili Indonesia. Mulai dari Sumatera, bisa terlihat terdapat kain dari Aceh Tenggara, Ulos Batak, Songket Pandai Sikek Sumbar, hingga Kain Tampan motif Kapal, khas Lampung Lawas.