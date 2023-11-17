Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Solo Tanpa Pangeran Harry, Meghan Markle Pakai Gaun Rp21 Juta di Red Carpet

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:30 WIB
Solo Tanpa Pangeran Harry, Meghan Markle Pakai Gaun Rp21 Juta di Red Carpet
Potret gaya Meghan Markle, (Foto: Reuters)
A
A
A

CUKUP lama tak terlihat tampil resmi di hadapan publik, Duchess of Sussex, Meghan Markle akhirnya muncul juga di depan khalayak umum.

Namun kemunculannya kali ini, Meghan tampak seorang diri. Tampil solo tanpa didampingi sang suami, Pangeran Harry saat datang menghadiri Variety's Power of Women di Los Angeles yang digelar pada Kamis (16/11/2023) malam waktu setempat.

Mantan aktris Suit tersebut tiba red carpet Variety's Power of Women dengan penampilan anggunnya. Malam itu, ibu dua anak tersebut memilih membalut tubuhnya dengan dalam gaun midi off-shoulder berwarna krem. 

(Foto: Reuters) 

Gaun polos tersebut, diketahui salah satu koleksi rancangan keluaran Proenza Schouler, dengan cutting belahan di bagian depan dan samping.

Halaman:
1 2
      
