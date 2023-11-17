Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Fast Fashion vs Sustainable Fashion, Apa untung Ruginya?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:00 WIB
Fast Fashion vs Sustainable Fashion, Apa untung Ruginya?
Sustainable Fashion vs Fas Fashion. (Foto: Freepik)
SUSTAINABLE fashion memang terus digaungkan, agar limbah dari industri ini tidak lagi terbuang dan bisa di daur ulang. Tapi memang sustainable fashion atau fesyen berkelanjutan lebih rumit, dibandingkan dengan fast fashion.

Untuk mengurangi limbah fesyen yang dapat membahayakan lingkungan global, Direktur Eksekutif Indonesia Fashion Chamber (IFC) Lili Lenganis telah membuat panduan tentang fast fashion dan fesyen berkelanjutan untuk membantu masyarakat memilih pakaian.

“Produk fesyen yang dominan di dunia ini berasal dari merek fast fashion dan produk yang diproduksi secara besar-besaran,” kata Lili seperti dilansir dari Antara.

Menurut Lili, pakaian fast fashion biasanya menggunakan bahan yang lebih murah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase poliester yang terdapat pada label pakaian.

Pemilihan bahan yang murah mempengaruhi harga pakaian murah di industri fast fashion. Selain itu, lanjut Lili, busana fast fashion biasanya mengikuti tren terkini. "Kamu memakai sesuatu dua atau tiga kali dan kemudian membuangnya ketika kamu bosan. Itulah yang mereka sebut pemborosan mode,'' kata Lily.

