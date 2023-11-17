Desain Modern yang Kekinian, Skutik Classy Yamaha Warnai Event Musik di Kampus

Jakarta –Sebagai salah satu produk yang mencerminkan tren gaya hidup masa kini dengan menggabungkan desain modern, dan kinerja yang andal, Yamaha terus berinovasi mendekatkan jajaran skutik CLASSY untuk anak muda. Salah satunya, dengan menghadirkan unit Fazzio Hybrid Connected dan Grand Filano Hybrid Connected di berbagai event bernuansa lifestyle yang memang banyak digandrungi oleh GEN Z ataupun Milenial.

Tak hanya itu, pada November ini Yamaha juga kembali menggelar event Sound of Love (SOL) After Class yang berlangsung di tiga kampus ternama di Indonesia. SOL After Class sendiri merupakan aktivitas yang memfasilitasi para generasi muda untuk dapat mengekspresikan gaya hidup dan kreativitas mereka dalam balutan pentas seni rupa serta bermusik.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi kampus kedua yang menjadi tuan rumah pada gelaran acara yang dilaksanakan pada Kamis (11/11/2023) yang lalu. Kian meriah, acara tersebut juga sukses diikuti oleh ratusan Mahasiswa UNJ yang hadir langsung menyaksikan event Sound of Love (SOL) After Class .

“Bagi para generasi muda dan milenial, sepeda motor tidak hanya dilihat sebagai alat mobilitas saja, namun juga menjadi salah satu item penunjang gaya hidup yang dapat merefleksikan identitas serta karakter dari penggunanya. Oleh karena itu, Yamaha pun selalu berusaha mendekatkan skutik Classy kami, yaitu Fazzio Hybrid Connected dan Grand Filano Hybrid Connected, kepada generasi muda melalui kolaborasi dengan berbagai event lifestyle yang sedang hype saat ini di area Kampus-Kampus ternama di Indonesia,” ujar Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing Public Relation, PT YIMM.

Di acara tersebut, berbagai kegiatan pentas seni yang menarik mewarnai jalannya Sound of Love (SOL) After Class di kampus UNJ. Mulai dari penampilan band-band indie kampus, workshop photography yang dibawakan oleh Gema Ramadhan (photographer artist), lomba menjadi photo model bersama skutik Classy Yamaha, hingga berbagai games serta aktivitas digital berhadiah di area Classy Wall of Fame dan booth display.

Sosialisasi terkait keunggulan produk-produk Classy Yamaha juga turut diberikan di event tersebut, termasuk mengenai perpanjangan garansi 5 tahun untuk frame yang menjadi bukti tingginya kualitas produk Yamaha. Di akhir acara, SOL After Class ditutup dengan special performance dari bintang tamu, yaitu Kaleb J yang membuat suasana area lapangan kampus UNJ menjadi semakin meriah.