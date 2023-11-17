Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

7 Rekomendasi Merek Sepatu Olahraga dengan Kualitas Terbaik, Wajib Dipilih!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:57 WIB
7 Rekomendasi Merek Sepatu Olahraga dengan Kualitas Terbaik, Wajib Dipilih!
Sepatu olahraga dengan kualitas terbaik akan membuat nyaman dan produktif saat berolahraga (Foto: Dok Freepik/tirachardz)
Okezone - Bagi Anda yang gemar berolahraga, sepatu menjadi must have item yang wajib dimiliki. Sepatu olahraga yang berkualitas tentunya akan memberikan kenyamanan maksimal saat berolahraga. Tak hanya soal kenyamanan, Anda juga bisa tetap tampil stylish saat berolahraga.

Memilih sepatu olahraga yang tepat penting untuk menjaga kesehatan kaki dan meningkatkan performa fisik saat berolahraga. Karena itulah, Anda harus mempertimbangkan jenis olahraga, ukuran, bentuk kaki, permukaan lapangan, jenis olahraga, dan kualitas sepatu.

Ada banyak merek sepatu olahraga di pasaran dengan berbagai harga dan merek. Anda tentu dengan mudah bisa mendapatkannya. Langsung datang ke toko sepatu atau membelinya secara online. Meski mudah, jangan sampai Anda terkecoh membeli sepatu mahal namun dengan kualitas yang standar ya!

Anda tidak perlu bingung memilih merek sepatu olahraga terbaik yang cocok. Berikut 7 rekomendasi sepatu olahraga dengan kualitas terbaik untuk menemani Anda berolahraga. Pastinya nyaman dan aman. Yuk, langsung disimak daftarnya!

1. Puma Suede

Puma Suede hadir sebagai salah satu line up andalan Puma sejak 1968. Sepatu klasik ini membawa kesan unik dengan penggunaan bahan suede premium khas Puma di bagian atas, logo formstripe di sisi samping, dan midsole berwarna putih. Sepatu ini jadi pilihan yang pas untuk olahraga.

Sepatu olahraga yang didesain casual sporty ini dirancang dengan rubber outsole dan cushioning. Sehingga memberikan pergerakan yang ringan serta kenyamanan maksimal, ketika Anda berolahraga maupun saat beraktivitas sehari-hari.

      
