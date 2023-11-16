Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Sandrinna Michelle Pakai Dress Transparan, Ibunya Sebut Telah Dicuci Otak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:07 WIB
Potret Sandrinna Michelle Pakai Dress Transparan, Ibunya Sebut Telah Dicuci Otak
Sandrinna Michelle. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Sandrinna Michelle belakangan menjadi perbincangan publik setelah ibunya, Purwanti Skornicki menuding anaknya telah dicuci otak. Pasalnya, Purwanti menyebut anaknya sudah lupa dengan orang tuanya.

Hal itu diungkapkan oleh akun Instagam @savorascraves, Purwanti Skornicki mengatakan akan membuka semua lewat tayangan live. Ia menyebut anak perempuannya yang masih berusia 16 tahun itu sudah mendapatkan pengaruh buruk dari orang-orang di luar rumah.

Karena kejadian ini, sang ibu mengancam akan melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun hingga saat ini belum ada tanggapan apapun dari Sandrinna Michelle. Dia justru makin aktif terlibat dalam project pemotretan.

Seperti pada postingan terbarunya, Sandrinna menjalani pemotretan dengan forografer Karina Yasmine. Dia nampak memukau memakai busana warna hitam. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @sandrinna_11.

Pakai busana hitam

Sandrinna Michelle

Potret kece Sandrinna saat menjalani pemotretan. Dia terlihat memakai off shoulder top transparan dengan bra putih yang begitu terlihat. Busananya dipadukan dengan celana hitam berbahan leather. Dia pose dengan wajah fierce yg bikin penampilannya bak model.

Terlihat dewasa

Sandrinna Michelle

Meski masih menginjak usia 16 tahun, penampilan Sandrinna juga sempat jadi sorotan karena terlihat dewasa dari usianya. Di foto ini wajahnya terlihat begitu cantik dengan gaya menopang dagu dan wajah fierce.

Halaman:
1 2
      
