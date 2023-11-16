5 Rekomendasi Tempat Hangout di Pantai Indah Kapuk, Nikmati Hari dengan Dessert

TEMPAT hangout di kawasan Pantai Indak Kapuk (PIK) sering kali menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan. Di sana kamu tidak hanya disuguhkan tempat yang menarik, juga menu yang nikmat dan lezat.

Kamu pun bisa datang ke sini bersama keluarga, teman atau pasangan. Salah satu tempat yang bisa kamu kunjungi adalah toko dessert dengan konsep yang aesthetic.

Mengutip dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023), berikut lima rekomendasi tempat hangout di Pantai Indah Kapuk.

(Foto: Instagram @kellynenggala)

Buat kamu yang ingin makan siang atau mungkin makan malam bersama keluarga, cocok sekali karena Devon café salah satu tempat yang nyaman sekali bisa kamu kunjungi ke sini. Tempat ini menawarkan view yang indah karena memiliki area yang cukup luas.

Lokasinya berada di Jl. Marina Raya Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Buka setiap hari dari jam setengah 10 pagi sampai jam 10 malam.

(Foto: Instagram @ellysthefoodie)

Kafe ini memiliki konsep ala Korea yang tentu saja sangat aesthetic. Terletak di Ruko Golf Island blok E No 99&101, Jakarta Utara. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 8 malam.

Bagi kamu yang suka pastry, tentu di sini menyediakan pastry dan juga ada menu makanan sehat lainnya dan jus. Selain tempat yang nyaman, bagi kamu yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama orang yang kamu sayang, tempat ini pet friendly lho.

Pasti kamu senang karena ada area khusus indoor serta khusus pet yang ber-AC dan suasananya sangat nyaman.