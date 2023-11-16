Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral TikToker Amerika Masuk Islam, Terinspirasi Keimanan Warga Palestina

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |21:56 WIB
Viral TikToker Amerika Masuk Islam, Terinspirasi Keimanan Warga Palestina
TikToker asal Amerika ini mualaf karena keimanan warga Palestina. (Foto: Thecurrent)
A
A
A

MEGAN Rice, TikToker asal Amerika ini menuai perhatian warganet. Betapa tidak, dia mengisahkan dirinya menjadi mualaf alias masuk Islam berkat keimanan warga Palestina di Gaza yang telah menghadapi genosida, tetapi tetap berpegang teguh pada iman mereka.

Pada awalnya, Megan memulai klub buku Religion Dunia untuk membaca Alquran sehubungan dengan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Dalam sebuah video, aktivis tersebut menjelaskan tujuan dari klub tersebut adalah untuk memerangi Islamophobia, rasisme dan memahami pentingnya mengapa orang-orang Palestina begitu dekat dengan Alquran dan ajarannya.

 

Dari situ hatinya langsung tergugah hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam.

“Jadi hari ini saya membuat video yang mengatakan betapa terkesannya saya dengan keyakinan orang Palestina karena tampaknya orang-orang Palestina memiliki keyakinan yang kokoh, bahkan ketika mereka kehilangan segalanya dan orang-orang berkomentar di bawahnya dengan mengatakan 'Ya, begitulah Islam, sudahkah kamu membaca Al-Qur'an? Anda mungkin harus membaca Al-Qur'an," ucap Megan dikutip dari Instagram @islamifynews, Sabtu (11/11/2023).

