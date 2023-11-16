Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Ganteng Welber Jardim, Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Tuai Sorotan di Piala Dunia U-17

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:39 WIB
4 Potret Ganteng Welber Jardim, Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Tuai Sorotan di Piala Dunia U-17
Ilustrasi untuk potret ganteng Welber Jardim (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

MARI menyibak Potret ganteng Welber Jardim, pemain Timnas Indonesia U-17 yang tuai sorotan di Piala Dunia U-17 karena aksi memukaunya sangat pantas untuk dibahas.

 BACA JUGA:

Sosok pemain berusia 16 tahun ini berhasil menyarangkan satu gol ke gawang Timnas Panama U-17 dalam laga lanjutan Grup A Piala Dunia U-17 2023. Gol tersebut menjadi penyeimbang setelah sebelumnya Timnas Indonesia U-17 kebobolan terlebih dahulu dari gol Castillo di menit ke-45.

Berkat aksinya yang memukau, sosok Welber Jardim pun menjadi sorotan. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023), berikut 4 potret ganteng pemain Timnas Indonesia U-17 dalam Piala Dunia U-17 2023 tersebut.

4 Memiliki Wajah yang Manis

Pemilik nama lengkap Welberlieskott de Halim Jardim ini merupakan sosok pesepak bola muda keturunan Indonesia-Brasil yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 25 April 2007.

Sosok Welber Jardim tidak hanya menuai sorotan karena kemahirannya dalam menggiring bola, namun juga karena memiliki wajah yang manis. Bahkan dalam salah satu unggah di akun Instagramnya @welber07official, salah seorang netizen menyebut Welber seperti Pratama Arhan versi saset.

3 Welber Jardim bersama Kedua Orang Tuanya

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Welber Jardim merupakan pemain keturunan. Dimana ayahnya adalah orang Brasil yang juga pernah menjadi pemain sepak bola di Liga 1 Indonesia yakni Elisangelo de Jesus Jardim. Sedangkan sang ibu bernama Lielyana Halim, seorang wanita asal Banjarmasin.

Dalam foto tersebut, Welber Jardim dan kedua orang tuanya tampak kompak dengan pakaian warna putih dipadukan dengan celana dan aksesoris berwarna hitam.

Halaman:
1 2
      
