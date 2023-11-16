Potret Anya Geraldine Nonton Coldplay Bareng Pacar, Mesranya Bikin Iri

KONSER Coldplay begitu dinantikan para pencinta musik Tanah Air, terutama para penggemar setianya. Termasuk Anya Geraldine.

Dia pun ikut datang menyaksikan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Rabu (15/11/2023) malam kemarin. Tak sendiri, Anya nonton konser bersama kekasihnya, Nadif Zahiruddin.

Selama konser tentunya pasangan ini begitu menikmati saat Chris Martin membawakan lagu-lagu hitsnya. Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya.

Tak hanya itu, Anya juga membagikan momen romantis saat menonton konser band asal Inggris itu.

Penasaran seperti apa potret Anga Geraldine dan Nadif saat nonton konser Coldplay? Berikut ulasannya dari Instagram @anyageraldine, Kamis (16/11/2023).

1. Tampil kasual

Anya Geraldine tampil stylish memakai crop top ketat warna biru dongker dipadukan dengan jeans. Anya juga menambahkan aksesori kalung pada penampilannya. Sementara itu, tampilan rambutnya nampak dicepol.

2. Dicium pacar

Anya sempat membuat video saat Chris Martin CS membawakan lagu Yellow. Menariknya di tengah lagu itu Nadif spontan mengecup pipi Anya.

Terlihat Anya nampak happy dapat kecupan dari sang kekasih. Pada latar video itu terlihat lampu berwarna kuning mewarnai area GBK. Momen Anya dicium Nadif bikin netizen cemburu.

“Ih kok dia berani banget sih cium kamu, cemburu aku sayang,” tulis @danmad***.

“Harusnya aku bukan Nadif,” tulis @eri***.

“Anj**t cemburu banget,” tulis @rogahang***.