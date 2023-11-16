Viral Postingan Wanita Diduga Selingkuhan Gunawan Dwi Cahyo, Pamer Gaji sang Pesepak Bola

KABAR adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo terus berhembus kencang. Setelah foto beredar yang diduga Gunawan dengan wanita lain, kini kembali viral pengakuan wanita tersebut tentang gaji sang pesepak bola itu.

"Alhamdulillah tabarakallah, jadi nggak usah sok cemas dengan kehidupan mas Gun setelah cerai ya netizen. Karena yang namanya rezeki itu di tangan Tuhan," tulis Jeny Amanda dikutip dari akun @jenyamanda70.

Jeny mengimbau netizen untuk tidak mengasihani bek tengah Persik Kediri itu karena telah memiliki kehidupan mewah sejak dulu meski baru digugat cerai Okie. Jeny bahkan menyinggung gaji netizen yang masih Upah Minimum Regional (UMR).

"Gaji UMR kalian 10 tahun pun nggak bakal bisa nyampe gaji mas Gun sebulan yang mainnya di angka 9 digit," tulisnya lagi.