Moms, Begini Cara Mudah Mencegah Ruam Popok Pada Bayi

ADA beberapa cara mencegah ruam popok pada bayi. Ruam popok bisa terjadi selama si Kecil masih menggunakan popok dalam kesehariannya.

Ruam popok merupakan suatu peradangan pada bayi di area yang tertutup popok dan ditandai dengan bintik-bintik kemerahan. Munculnya ruam popok sering dikaitkan dengan popok basah yang tidak segera diganti, sensitivitas kulit, dan peradangan.

Berikut adalah beberapa cara mencegah ruam popok yang bisa bunda lakukan di rumah.

1. Lebih Sering Mengganti Popok

Penyebab utama ruam popok adalah area kulit yang terlalu lama kontak dengan tinja, urine, dan keringat bayi. Dengan menambah frekuensi pembersihan pantat bayi dan mengganti popoknya, risiko ruam popok bisa diminimalisasi.