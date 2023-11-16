Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kecamatan Kebon Sirih Apresiasi Penanaman Pohon yang Dilakukan MNC Group

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |18:16 WIB
Kecamatan Kebon Sirih Apresiasi Penanaman Pohon yang Dilakukan MNC Group
Penanaman Pohon. (Foto: MNC)
A
A
A

MNC Group melalui MNC Peduli turut melaksanakan kegiatan sosial, yakni penanaman pohon yang dilakukan di RPTRA Kebon Sirih pada Kamis (16/11/2023). Kegiatan ini merupakan bagian dari HUT ke-34 MNC Group.

Penanaman pohon dipimpin langsung oleh Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo bersama 4 Miss Indonesia Carla Yules, Audrey Vanessa, Natasha Mannuela dan Amanda Zevannya dengan didampingi Camat Menteng Suprayogi dan Lurah Kebon Sirih Heru Tri Prasetyo.

Kegiatan ini tentunya diapresiasi oleh Suprayogi selaku Camat Menteng, Jakarta Pusat. Suprayogi mengatakan mewakili kecamatan Menteng, Kebon Sirih, pihaknya berterima kasih kepada MNC Group karena telah peduli pada lingkungan dengan melakukan penanaman pohon di RPTRA Kebon Sirih.

“Harapan saya ke depannya MNC Group bisa menjadi orang tua asuh atau angkat RPTRA Kebon Sirih karena di sini masih banyak perlu penanaman tanaman hijau. Kalau kita lihat ada space yang masih belum diisi sama penghijauan,” ujar Suprayogi kepada MNC Portal saat ditemui di RPTRA Kebon Sirih, Kamis (16/11/2023).

Suprayogi menambahkan pihaknya tidak menutup kesempatan apabila banyak pihak yang ingin berkolaborasi melakukan kegiatan sosial terkait penanaman pohon.

Halaman:
1 2
      
