Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

9 Hadiah Natal Anak Sekolah Minggu yang Seru dan Menyenangkan

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |22:05 WIB
9 Hadiah Natal Anak Sekolah Minggu yang Seru dan Menyenangkan
Hadiah natal untuk anak sekolah minggu. (Foto: Freepik)
A
A
A

HADIAH Natal anak Sekolah Minggu yang perlu kalian ketahui. Apalagi, jelang perayaan Natal pada 25 Desember 2023 mendatang, para umat Kristiani pasti tengah mencari inspirasi untuk kado Natal, tak terkecuali kado Natal bagi anak Sekolah Minggu.

Dalam mempersiapkan hadiah Natal, perlu diperhatikan adalah siapa orang yang akan kita berikan hadiah dan juga asas kemanfaatannya. Sehingga, kado yang diberikan berkesan mendalam dan juga bermanfaat bagi penerimanya.

Apa saja hadiah Natal yang cocok untuk anak Sekolah Minggu? Berikut adalah Sembilan hadiah Natal anak Sekolah Minggu, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023).

1. Slime

Slime merupakan salah satu mainan yang sedang tren, teksturnya yang kental dan kenyal ditambah warna-warna yang beragam membuat slime digemari oleh anak-anak. Apalagi, slime juga dapat diolah sendiri oleh si anak sesuai dengan keinginannya.

Slime ini dapat menjadi inspirasi hadiah Natal anak Sekolah Minggu, baik itu laki-laki maupun perempuan.

2. Kostum Karakter

Kostum karakter adalah hal yang menarik bagi anak-anak karena dengan kostum ini mereka bisa memainkan peran sebagai karakter dari kostum yang mereka kenakan. Kostum ini sudah banyak dijual baik di pusat perbelanjaan, maupun online. Karakter dari kostum ini juga semakin beragam mengikuti perkembangan zaman, dan ini bisa jadi ide menarik untuk hadiah Natal anak Sekolah Minggu.

3. Boneka

Boneka merupakan kado yang masih relevan hingga hari ini, kalian bisa menghadiahkan boneka beruang atau boneka karakter tertentu yang menjadi kegemaran anak yang akan diberi hadiah. Sehingga, boneka ini bisa jadi hadiah Natal anak Sekolah Minggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/612/3097737/pp_couple_terpisah_salah_satunya_tema_natal_yang_aesthetic_untuk_tunjukkan_hubungan_spesialmu-cwe3_large.JPG
PP Couple Terpisah, Salah Satunya Tema Natal yang Aesthetic untuk Tunjukkan Hubungan Spesialmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/612/3096983/anti_mainstream_intip_5_ide_hampers_untuk_hadiah_natal-yuS5_large.jpg
Anti Mainstream, Intip 5 Ide Hampers untuk Hadiah Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/612/3096735/novena_natal_merupakan_rangkaian_doa_yang_dilaksanakan_selama_sembilan_hari_berturut_turut-tHuw_large.jpg
Doa Novena Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094947/kostum_ikonik_jim_carrey_di_film_the_grinch_dilelang_dengan_harga_fantastis-v2fj_large.jpg
Kostum Ikonik Jim Carrey di Film The Grinch Dilelang dengan Harga Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/612/3092718/7_ide_kado_natal_untuk_anak_harga_rp50_ribuan-P5XU_large.jpg
7 Ide Kado Natal untuk Anak Harga Rp50 Ribuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/612/3092659/mewah_banget_begini_penampakan_pohon_natal_kylie_jenner_yang_megah_dan_indah-r185_large.jpg
Mewah Banget, Begini Penampakan Pohon Natal Kylie Jenner yang Megah dan Indah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement