9 Hadiah Natal Anak Sekolah Minggu yang Seru dan Menyenangkan

HADIAH Natal anak Sekolah Minggu yang perlu kalian ketahui. Apalagi, jelang perayaan Natal pada 25 Desember 2023 mendatang, para umat Kristiani pasti tengah mencari inspirasi untuk kado Natal, tak terkecuali kado Natal bagi anak Sekolah Minggu.

Dalam mempersiapkan hadiah Natal, perlu diperhatikan adalah siapa orang yang akan kita berikan hadiah dan juga asas kemanfaatannya. Sehingga, kado yang diberikan berkesan mendalam dan juga bermanfaat bagi penerimanya.

Apa saja hadiah Natal yang cocok untuk anak Sekolah Minggu? Berikut adalah Sembilan hadiah Natal anak Sekolah Minggu, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023).

1. Slime

Slime merupakan salah satu mainan yang sedang tren, teksturnya yang kental dan kenyal ditambah warna-warna yang beragam membuat slime digemari oleh anak-anak. Apalagi, slime juga dapat diolah sendiri oleh si anak sesuai dengan keinginannya.

Slime ini dapat menjadi inspirasi hadiah Natal anak Sekolah Minggu, baik itu laki-laki maupun perempuan.

2. Kostum Karakter

Kostum karakter adalah hal yang menarik bagi anak-anak karena dengan kostum ini mereka bisa memainkan peran sebagai karakter dari kostum yang mereka kenakan. Kostum ini sudah banyak dijual baik di pusat perbelanjaan, maupun online. Karakter dari kostum ini juga semakin beragam mengikuti perkembangan zaman, dan ini bisa jadi ide menarik untuk hadiah Natal anak Sekolah Minggu.

3. Boneka

Boneka merupakan kado yang masih relevan hingga hari ini, kalian bisa menghadiahkan boneka beruang atau boneka karakter tertentu yang menjadi kegemaran anak yang akan diberi hadiah. Sehingga, boneka ini bisa jadi hadiah Natal anak Sekolah Minggu.