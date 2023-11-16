Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Diramalkan Sering Sedih di Tahun 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |23:30 WIB
4 Zodiak Diramalkan Sering Sedih di Tahun 2024
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

KEHIDUPAN memang tak selalu berjalan sesuai keinginan dan penuh kebahagiaan. Terkadang kesedihan mendalam juga datang menghampiri.

Begitu pun menurut astrologi, tahun 2024 diterawang akan menjadi tahun yang sangat menyedihkan bagi tanda-tanda zodiak tertentu yang membuat lelah secara psikis. Dihimpun dari Know Insiders, Kamis (16/11/2023) berikut empat zodiak yang diramalkan sering sedih di tahun 2024.

1. Capricorn: Menurut ramalan, inilah zodiak yang paling rentan mengalami depresi di tahun 2024 karena psikologi para pemiliknya yang tidak stabil, ditambah lagi masalah kesehatan fisik yang berulang dari masa lalu. Si Capricorn paling rentan mengalami depresi karena terlalu memaksakan diri.

2. Taurus: Pada tahun 2024, temperamen orang-orang Taurus menjadikan mereka zodiak kedua yang paling mungkin terus-terusan merasa sedih. Akhirnya sulit berkonsentrasi di lingkungan yang ramai orang, sehingga sering menghindari keluar rumah dan menyendiri saja.

Hal ini membuat mereka sulit mendapatkan teman dan bahkan mudah menyinggung perasaan orang lain.

Halaman:
1 2
      
