HOME WOMEN LIFE

Bidang Bisnis Paling Untung untuk Shio Tikus hingga Kelinci

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |22:30 WIB
Bidang Bisnis Paling Untung untuk Shio Tikus hingga Kelinci
Ramalan shio tentang bisnis, (Foto: God of Wealth)
A
A
A

SETIAP shio disebutkan punya beberapa sektor bisnis masing-masing yang sesuai dengan ciri-cirinya sendiri. Pasalnya, jika shio dan sektor bisnis ini saling cocok satu sama lain, disebutkan bisa membantu sang pemilik shio untuk memperoleh keuntungan besar dan kesuksesan tak terduga dengan sangat cepat.

Jadi penasaran kan? Nah, seperti dikutip dari KnowInsiders, Kamis (16/11/2023) akan dipaparkan singkat sektor atau bidang bisnis yang paling cocok untuk empat shio berikut yakni tikus, kerbau, macan hingga kelinci.

1. Shio Tikus: Disebut cocok berbisnis di bidang retail, seperti membuka toko kelontong atau mini supermarket. Secara karakter shio, shio tikus digambarkan punya karakter berhati-hati, gesit, dan cerdas serta sangat kalkulatif. Semakin bisa sukses, jika dibarengi dengan konektivitas yang sangat baik.

2. Shio Kerbau: Nah kalau para pemilik shio ini dikatakan cocok untuk berbisnis di bidang jual beli bahan bangunan, karena ini yang dinilai sebagai bisnis paling mendatangkan keuntungan. Punya karakter sebagai pekerja keras, sangat sabar dan memperhatikan setiap detail.



      
