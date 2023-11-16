Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita di Balik Suksesnya Konser Coldplay, Ternyata Panitia Panggil Rara Pawang Hujan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:11 WIB
Cerita di Balik Suksesnya Konser Coldplay, Ternyata Panitia Panggil Rara Pawang Hujan
Rara pawang hujan di konser Coldplay. (Foto: Instagram)
A
A
A

KONSER Coldplay yang berlangsung tadi malam, Rabu (15/11/2023), berlangsung dan lancar. Banyak penonton yang merasa terhibur.

Lancarnya konser band ini rupaya tak lepas dari bantuan sang pawang hujan, Rara. Hal itu terlihat dari potret yang dibadikan ke akun Instagram-nya.

Rara melakukan sejumlah ritual di area konser Coldplay dengan harapan agar area konser tidak diguyur hujan. Rara bahkan sempat berfoto dengan star Coldplay.

“Pray, medication, work, Happy, together under The GBK Sky for konser @coldplay,” tulis Rara Pawang Hujan.

Rara

Ritual itu rupanya sudah dia lakukan sejak pagi. Dia terlihat membawa mangkuk lempengan kuningan sebagai pelengkap ritualnya.

“Kalian menjadi bagian dari semesta. Yang aku bawa dalam ingatanku lukisan semesta. Berdoa meditasi afirmasi bersama-sama kepada Allah Tuhan YME. Memohon blessing-Nya dan restu alam semesta diantaranya para leluhur, dewa dewi seluruh energi frekuensi vibrasi agar sudi diberikan kebahagiaan kesuksesan hal yang seru cuaca cerah ceria damai nyaman kita bersama di bawah langit @love_gbk," tulisnya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157507/2nd_chance-nK2X_large.jpg
Begini Cara 2nd Chance Atasi Rasa Gugup di Panggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/612/3145993/viral_pungut_makanan-jvIK_large.jpg
Wanita Ini Viral karena Pungut Makanan dan Air di Tempat Konser, Netizen: Daripada Mubazir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/612/3114347/naik_ke_atas_panggung_momen_emak_emak_di_konser_green_day_auto_bikin_fans_iri-0HCy_large.jpg
Momen Emak-Emak di Konser Green Day Ini Auto Bikin Fans Iri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/194/2948461/5-inspirasi-outfit-nonton-konser-musik-di-2024-biar-keren-untuk-posting-di-medsos-KQUgm5NcOi.jpg
5 Inspirasi Outfit Nonton Konser Musik di 2024, Biar Keren untuk Posting di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/612/2921498/potret-chris-martin-saat-ucapkan-assalamualaikum-sapa-penonton-di-konser-coldplay-ZBSCRy1vTd.jpg
Potret Chris Martin saat Ucapkan Assalamualaikum Sapa Penonton di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/612/2921412/kisah-pilu-penonton-disabilitas-di-konser-coldplay-kursi-direbut-orang-lain-nw01h8mTwT.jpg
Kisah Pilu Penonton Disabilitas di Konser Coldplay, Kursi Direbut Orang Lain
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement