Cerita di Balik Suksesnya Konser Coldplay, Ternyata Panitia Panggil Rara Pawang Hujan

KONSER Coldplay yang berlangsung tadi malam, Rabu (15/11/2023), berlangsung dan lancar. Banyak penonton yang merasa terhibur.

Lancarnya konser band ini rupaya tak lepas dari bantuan sang pawang hujan, Rara. Hal itu terlihat dari potret yang dibadikan ke akun Instagram-nya.

Rara melakukan sejumlah ritual di area konser Coldplay dengan harapan agar area konser tidak diguyur hujan. Rara bahkan sempat berfoto dengan star Coldplay.

“Pray, medication, work, Happy, together under The GBK Sky for konser @coldplay,” tulis Rara Pawang Hujan.

Ritual itu rupanya sudah dia lakukan sejak pagi. Dia terlihat membawa mangkuk lempengan kuningan sebagai pelengkap ritualnya.

“Kalian menjadi bagian dari semesta. Yang aku bawa dalam ingatanku lukisan semesta. Berdoa meditasi afirmasi bersama-sama kepada Allah Tuhan YME. Memohon blessing-Nya dan restu alam semesta diantaranya para leluhur, dewa dewi seluruh energi frekuensi vibrasi agar sudi diberikan kebahagiaan kesuksesan hal yang seru cuaca cerah ceria damai nyaman kita bersama di bawah langit @love_gbk," tulisnya lagi.