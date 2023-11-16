Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Lamar Kekasihnya di Konser Coldplay Jakarta, Bikin Baper Penonton

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |12:01 WIB
Viral Pria Lamar Kekasihnya di Konser Coldplay Jakarta, Bikin Baper Penonton
Viral Lamaran di Konser Coldplay. (Foto: Instagram)
A
A
A

KONSER Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, menyisakan banyak cerita, mulai dari keluhan tidak profesionalnya penyelenggara hingga Chris Martin berpantun Pinjam Dulu Seratus.

Tapi, dari banyaknya momen tersebut mungkin salah satu yang dikenang adalah ketika ada penonton yang melamar sang kekasih saat konser band asal Inggris tersebut tengah berlangsung. Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah video dan viral di jagat maya. Salah satunya, diunggah oleh akun Instagram @infobali.viral.

Konser Coldplay

Dalam video tersebut, seorang pria tiba-tiba saja berlutut di hadapan sang kekasih yang berdiri di depannya. Ia lantas memberikan sebuah kotak berisi cincin dan melamar sang kekasih ketika Chris Martin menyanyikan lagu Yellow.

Momen tersebut tampak begitu mengharukan. Tak hanya diiringi penampilan musik yang meriah dari Coldplay, namun juga karena latar panggung nan megah dan area dalam stadion GBK yang tampak begitu dramatis.

Pasalnya, malam itu, area dalam stadion GBK bak sedang dihiasi bintang-bintang berupa lampu berwarna kuning dari wrist band yang dikenakan seluruh penonton. Sehingga, makin membuat momen lamaran dua sejoli tersebut tampak begitu berkesan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement