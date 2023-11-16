Viral Pria Lamar Kekasihnya di Konser Coldplay Jakarta, Bikin Baper Penonton

KONSER Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, menyisakan banyak cerita, mulai dari keluhan tidak profesionalnya penyelenggara hingga Chris Martin berpantun Pinjam Dulu Seratus.

Tapi, dari banyaknya momen tersebut mungkin salah satu yang dikenang adalah ketika ada penonton yang melamar sang kekasih saat konser band asal Inggris tersebut tengah berlangsung. Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah video dan viral di jagat maya. Salah satunya, diunggah oleh akun Instagram @infobali.viral.

Dalam video tersebut, seorang pria tiba-tiba saja berlutut di hadapan sang kekasih yang berdiri di depannya. Ia lantas memberikan sebuah kotak berisi cincin dan melamar sang kekasih ketika Chris Martin menyanyikan lagu Yellow.

Momen tersebut tampak begitu mengharukan. Tak hanya diiringi penampilan musik yang meriah dari Coldplay, namun juga karena latar panggung nan megah dan area dalam stadion GBK yang tampak begitu dramatis.

Pasalnya, malam itu, area dalam stadion GBK bak sedang dihiasi bintang-bintang berupa lampu berwarna kuning dari wrist band yang dikenakan seluruh penonton. Sehingga, makin membuat momen lamaran dua sejoli tersebut tampak begitu berkesan.