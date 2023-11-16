Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Usung Konsep Sustainability, Konser Coldplay di Indonesia Malah Buang-buang Air?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:06 WIB
Usung Konsep <i>Sustainability</i>, Konser Coldplay di Indonesia Malah Buang-buang Air?
Water station di konser Coldplay, (Foto: TikTok @bertustustus)
A
A
A

COLDPLAY dalam menggelar tur konser dunianya diketahui mengusung konsep sustainability yang artinya hampir semua aspek memperhatikan sisi keberlanjutan untuk lingkungan. Ini diharapkan agar konser tersebut tidak menjadi sumber pemicu polusi dalam hal apa pun.

Tapi, yang ditemukan penonton langsung di gelaran konser di Indonesia semalam, Rabu (15/11/2023) di Stadion Utama GBK, Jakarta  malah sebaliknya. Terungkap lewat video yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok @bertustustus, terlihat spot air minum isi ulang yang jauh dari konsep sustainability.

Sebagai informasi awal, para penonton diimbau memang membawa tumblr atau botol minum sendiri dari rumah untuk isi ulang air minum, bertujuan agar tidak terjadi tumpukan sampah botol plastik minuman usai konser.

Dalam video terlihat jelas para penonton bergantian menuang sendiri air dari galon ke dalam tumblr yang dibawa. Namun sayangnya, semua dilakukan dengan proses manual, dan pada akhirnya mengakibatkan banyak air minum bersih yang terbuang sia-sia karena tumpah dari mulut galon.

(Foto: TikTok @bertustustus) 

Benar saja, di dekat-dekat galon air minum terlihat genangan air dari tumpahan air minum yang terbuang sia-sia karena proses menuang ke dalam botol.

"Katanya konsepnya sustainability, tapi water stationnya gini," tulis akun @bertustustus sebagai keterangan video, dikutip MNC Portal, Kamis (16/11/2023)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
