HOME WOMEN LIFE

Kenapa Bisa Sayang Padahal Baru Kenal? Mungkin Pertanda Jodoh

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:14 WIB
Kenapa Bisa Sayang Padahal Baru Kenal? Mungkin Pertanda Jodoh
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

KENAPA bisa sayang padahal baru kenal merupakan perasaan tak terduga. Hal ini biasanya terjadi saat seseorang jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat sosok idamannya.

Kemudian muncul perasaan seperti kembang api ketika berbicara dengan seseorang itu untuk pertama kalinya.

Lantas kenapa bisa sayang padahal baru kenal?

Melansir Business Insider, faktor penyebab kenapa bisa sayang padahal baru kenal adalah daya tarik fisik. Pandangan pertama yang membuat hati berdebar-debar dan perasaan terpikat bisa terjadi karena penampilan fisik, gerakan, atau pesona seseorang.

Pasangan kekasih

Perasaan sayang pada pandangan pertama juga dapat dipengaruhi oleh reaksi kimia dalam otak. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang menarik secara fisik, otak kita melepaskan hormon-hormon seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin.

Hormon tersebut dapat memicu perasaan euforia, kegembiraan, dan keterikatan emosional yang kuat.

Psych Central menyebutkan bahwa ada sebuah survei pada tahun 2017 yang melibatkan 5.000 orang dewasa di Amerika Serikat. Hasil survei menunjukan bahwa 4 dari 10 diantara mereka pernah mengalami jatuh cinta ketika pertama kali bertemu seseorang.

Halaman:
1 2
      
