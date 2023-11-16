Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lagu Fix You Nongkrong di Trending Topik, Paling Magis Bikin Merinding di Konser Coldplay?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:15 WIB
Lagu Fix You Nongkrong di Trending Topik, Paling Magis Bikin Merinding di Konser Coldplay?
Konser Coldplay di SUGBK, (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

KONSER Coldplay, yang bertajuk Music of The Spheres Tour dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) baru saja usai dihelat pada Rabu (15/11/2023) malam.

Meski konser telah selesai, hingga hari ini cerita demi cerita terus bergulir ramai di linimasa media sosial. Salah satunya adalah soal lagu yang paling magical alias magis menurut para penonton.

Berdasarkan penelusuran di linimasa X (Twitter), lagu 'Fix You'  sampai menjadi trending topik hari ini, Kamis (16/11/2023) bersama dengan tagar Chris Martin dan juga Coldplay. Hingga berita ini ditulis terpantaui lebih dari 36,8 ribu netizen menuliskan cuitan 'Fix You', sebagai lagu yang paling disukai sepanjang konser Coldplay Jakarta berlangsung.

Dari cuitan para netizen itu, banyak sekali video yang diunggah dan memperlihatkan situasi konser selama 'Fix You' menggema di GBK. Lautan lampu gelang berwarna merah tumpah ruah di stadion utama GBK semalam.

Dari video yang diunggah akun @nabbyuh, puluhan ribu penonton yang memenuhi SUGBK terdengar bernyanyi dengan dipandu sang vokalis, Chris Martin.

(Foto: Twitter @nabbyuh)

"Okay, let's sing together tonight. Here we go, and...," kata Chris Martin memandu puluhan ribu penonton di dalam stadion utama GBK. Setelah itu semuanya bernyanyi, 'Lights will guide you home, And ignite your bones, And I will try to fix you'.

Halaman:
1 2
      
