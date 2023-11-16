Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sisi Kelam Kemeriahan Konser Coldplay, Pintu Gate Dijebol hingga Tiket Tak Bisa Dipindai

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:18 WIB
Sisi Kelam Kemeriahan Konser Coldplay, Pintu Gate Dijebol hingga Tiket Tak Bisa Dipindai
Konser Coldplay di SUGBK semalam, (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

GELARAN konser musik band asal Inggris Coldplay, yang bertajuk Music of The Spheres Tour dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) baru saja usai dihelat pada Rabu (15/11/2023) malam. Sekitar pukul 23.00 WIB, Chris Martin CS menyudahi konser tersebut dengan 'final song' berjudul 'Biutyful'.

Banyak penonton yang merasa begitu bahagia dengan pengalaman luar biasanya, namun ada juga yang nelangsa. Ternyata, di balik kemeriahan konser Coldplay pertama kali di Indonesia ini, banyak keluhan di dalamnya yang datang dari para. Keluhan mulai dari soal kontrol keramaian, tiket, hingga stand makanan

Berikut ini MNC Portal coba merangkum keluh-kesah netizen di media sosial terkait sisi kelam di balik kemeriahan konser Coldplay Jakarta semalam, Rabu (15/11/2023)

1. Tiket tidak berlaku: Di media sosial, banyak sekali suara dari netizen yang mengaku sulit masuk ke venue konser Coldplay karena alasan tiket. Ya, tiket yang dibeli sendiri secara legal alias resmi tidak bisa dipindai kodentya dan alhasil pemilik tiket tidak bisa masuk.

Salah satu keluhan soal tiket ini datang dari akun X @edo__________. Di video yang dibagikan, tampak penonton meminta tanggung jawab penyelenggara konser agar bisa memproses tiket yang mereka miliki.

Begitu juga yang dicuitkan @farahfadhs, "Ini lagi beli tiket Coldplay barcode ke double-double, promotornya cuma bilang 'Ya gimana, kak, sudah dipakai'. Apa solusinya? Banyak yang tiket atas nama sendiri gak bisa masuk juga dibilang sudah kepake. Gak ada otaknya!".

Namun, keputusan penyelenggara tetap tidak izinkan masuk karena tiket dinyatakan sudah ter-scan sebelumnya.

2. Praktik COD: Linimasa media sosial juga ramai keluhan soal netizen yang tidak mengantongi tiket konser Coldplay Jakarta karena 'makelar' atau reseller tiket tidak kunjung tiba di lokasi acara untuk proses COD tiket.

Keluhan ini salah satunya dicuitkan pengguna X dengan akun @Jenggss. Lalu, ada juga dari @IchaVarma yang bilang begini, "Ada banyak penonton yang sampai venue, makelarnya enggak bisa dihubungi. Jam segini (cuitan dibagikan 19.33 WIB) di venue,” ujarnya.

Telusuri berita women lainnya
