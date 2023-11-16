Siapa yang Pertama Kali Merayakan Natal? Ini Sejarahnya

BANYAK yang bertanya siapa yang pertama kali merayakan Natal? Menjelang akhir tahun, umat Kristiani di seluruh dunia tengah bersuka cita karena sebentar lagi akan merayakan Hari Natal.

Natal yang dilaksanakan setiap 25 Desember diperingati sebagai hari lahir Sang Juru Selamat. Sehingga di momen tersebut biasanya akan dilakukan kebaktian. Selain itu, Natal juga menjadi wadah berkumpulnya sanak saudara yang dengan penuh kehangatan.

Sebelum dirayakan setahun sekali, Anda pasti penasaran siapa orang yang pertama kali merayakan Natal? Simak sejarahnya yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023).

Hari Raya Natal pertama kali dirayakan pada 25 Desember tahun 221 Masehi. Dimana penentu hari tersebut adalah Sextus Julius Africanus, yakni seorang pengelana dan sejarawan Kristen Romawi yang hidup pada akhir abad ke-2 dan awal abad ke-3 Masehi.

Sebelumnya, perayaan hari Natal sering menjadi perdebatan di kalangan umat Kristen. Bahkan beberapa wilayah merayakan Natal di hari yang berbeda-beda. Seperti Armenia yang merayakan Natal pada 6 Januari dan Ortodoks Timur pada 7 Januari.

Namun, pada akhirnya umat Kristen menyepakati tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Hal tersebut didasarkan dari dies solis invicti nati atau hari kelahiran matahari tak terkalahkan, salah satu festival yang dirayakan oleh Bangsa Romawi di musim dingin, demikian dikutip dari Britannica.