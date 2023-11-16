Nicholas Saputra Live IG Tanpa Bicara, Ikutan Tren NPC?

AKTOR tampan Nicholas Saputra beberapa waktu lalu menghebohkan netizen. Pasalnya, dia melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, yakni live Instagram tapi tidak berbicara sama sekali.

Aksi live tersebut dilakukan Nicholas Saputra di dalam sebuah mobil. Menggunakan kaos putih dengan kemeja denim, Nico nampak hanya fokus melihat kamera untuk live Instagram.

Walaupun tidak berbicara, live tersebut ditonton oleh 10,7 ribu penonton. Tentu saja banyak netizen yang mendesak pemeran Rangga dalam AADC itu berbicara. Meski begitu, Nicholas saputra tidak membuka suaranya.

Lantas, apa Nico sedang mengikuti tren NPC yang tengah populer di TikTok. NPC sendiri merupakan kependekan dari Non-Player Character yang populer di dunia game. Seperti dikutip dari Net Influencer, NPC ini menggambarkan seseorang yang berperilaku robot atau mekanis (berulang kali).

Namun istilah NPC berkembang maknanya di media sosial yaitu untuk karakter yang kurang kreatif, prediktabilitas, dan terkesan kurang berpikir mandiri. Jadi dalam tren NPC TikTok, pembuat TikTok hanya duduk di depan penonton.

Saat live di TikTok, biasanya orang itu hanya akan melakukan kegiatan monoton yang tidak masuk akal. Nah, jika para penonton membeli hadiah dan yang ditampilkan di layar, maka mereka akan meresponnya dengan slogan atau gerakan yang berulang-ulang.

Jadi slogan dan gerakan yang dilakukan penciptanya merupakan reaksi terhadap anugerah yang diterima. Ada banyak jenis hadiah yang bisa diberikan, seperti es krim digital, bunga mawar, donat, dan hati yang muncul sebagai karakter kartun di layar.

Meskipun tren NPC TikTok mungkin tampak aneh dan menjengkelkan, beberapa pembuat konten menganggapnya bermanfaat. Karena setiap hadiah memiliki nilai yang bervariasi mulai dari ratusan hingga ribuan dolar. Bayangkan berkat banyaknya donasi yang diterima, para pembuat konten bisa dengan mudah mendatangkan uang.