Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nicholas Saputra Live IG Tanpa Bicara, Ikutan Tren NPC?

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |08:07 WIB
Nicholas Saputra Live IG Tanpa Bicara, Ikutan Tren NPC?
Nicholas Saputra. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTOR tampan Nicholas Saputra beberapa waktu lalu menghebohkan netizen. Pasalnya, dia melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, yakni live Instagram tapi tidak berbicara sama sekali.

Aksi live tersebut dilakukan Nicholas Saputra di dalam sebuah mobil. Menggunakan kaos putih dengan kemeja denim, Nico nampak hanya fokus melihat kamera untuk live Instagram.

Walaupun tidak berbicara, live tersebut ditonton oleh 10,7 ribu penonton. Tentu saja banyak netizen yang mendesak pemeran Rangga dalam AADC itu berbicara. Meski begitu, Nicholas saputra tidak membuka suaranya.

Nicholas Saputra

Lantas, apa Nico sedang mengikuti tren NPC yang tengah populer di TikTok. NPC sendiri merupakan kependekan dari Non-Player Character yang populer di dunia game. Seperti dikutip dari Net Influencer, NPC ini menggambarkan seseorang yang berperilaku robot atau mekanis (berulang kali).

Namun istilah NPC berkembang maknanya di media sosial yaitu untuk karakter yang kurang kreatif, prediktabilitas, dan terkesan kurang berpikir mandiri. Jadi dalam tren NPC TikTok, pembuat TikTok hanya duduk di depan penonton.

Saat live di TikTok, biasanya orang itu hanya akan melakukan kegiatan monoton yang tidak masuk akal. Nah, jika para penonton membeli hadiah dan yang ditampilkan di layar, maka mereka akan meresponnya dengan slogan atau gerakan yang berulang-ulang.

Jadi slogan dan gerakan yang dilakukan penciptanya merupakan reaksi terhadap anugerah yang diterima. Ada banyak jenis hadiah yang bisa diberikan, seperti es krim digital, bunga mawar, donat, dan hati yang muncul sebagai karakter kartun di layar.

Meskipun tren NPC TikTok mungkin tampak aneh dan menjengkelkan, beberapa pembuat konten menganggapnya bermanfaat. Karena setiap hadiah memiliki nilai yang bervariasi mulai dari ratusan hingga ribuan dolar. Bayangkan berkat banyaknya donasi yang diterima, para pembuat konten bisa dengan mudah mendatangkan uang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/612/3039943/seragam_defile_timnas-quLJ_large.jpg
Terinspirasi Raden Saleh, Nicholas Saputra Jadi Model Seragam Defile Timnas Indonesia di Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016442/nicholas-saputra-terciduk-promokan-produk-pro-israel-bikin-netizen-dilema-OpnQ5dijY8.jpg
Nicholas Saputra Terciduk Promokan Produk Pro Israel, Bikin Netizen Dilema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/612/2974984/transformasi-nicholas-saputra-di-usia-40-tahun-wajah-tampannya-tak-pernah-luntur-F2EnbXEZSh.jpg
Transformasi Nicholas Saputra di Usia 40 Tahun, Wajah Tampannya Tak Pernah Luntur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/612/2972396/potret-nicholas-saputra-hadiri-acara-mangkunegara-x-pakai-beskap-lengkap-dengan-blangkon-Z7GP8UbiNa.jpg
Potret Nicholas Saputra Hadiri Acara Mangkunegara X, Pakai Beskap Lengkap dengan Blangkon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/612/2970268/potret-gaya-nicholas-saputra-usai-nyoblos-netizen-dari-belakang-saja-cakep-L1D4s1BQL9.jpg
Potret Gaya Nicholas Saputra Usai Nyoblos, Netizen: Dari Belakang Saja Cakep
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890734/5-hobi-unik-nicholas-saputra-dari-travelling-hingga-koleksi-batu-permata-YMPig1lEDm.jpg
5 Hobi Unik Nicholas Saputra, Dari Travelling Hingga Koleksi Batu Permata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement