Lagi Sering Viral di Sosmed, Siapa Sih Mbak Taylor Itu?

NETIZEN memang tengah mengikuti tren baru yakni curhat di medsos dengan kata-kata "Mbak Taylor". Konten ini pun ramai di berbagai media sosial seperti TikTok dan juga X.

Biasanya, konten yang dihadirkan adalah curhatan cerita cinta yang dihadapi netizen, hingga kelakuan aneh atau momen bodoh yang tengah mereka jalani. Lantas, siapa sih sebenarnya Mba Taylor ini?

Ternyata netizen yang mengikuti tren viral Mbak Taylor ini karena terinspirasi dari lagu-lagu Taylor Swift, yang berupa curahan isi hatinya kepada kekasih atau mantan pacarnya. Tren Mba Taylor pun sempat merebak di TikTok beberapa waktu lalu.

Netizen biasanya akan menggunakan lagu All Too Well karya Taylor Swift, dan kisahnya tentang kekasihnya. Sederhananya, tren Mba Taylor mematahkan lagu Taylor Swift karena lagu tersebut mewakili hati kebanyakan orang yang sedang kebingungan soal cinta.

Tren ini mulai menyebar sejak September 2023, dengan lirik tengan perjalanan hubungan romantis dari kebahagiaan hingga patah hati, netizen merasa terharu dan berbagi isi hati. Karena itu, netizen pun seperti mempercayai Taylor Swift untuk berbagai keluhan dengan istilah "Mbak Taylor".