Mana yang Lebih Diperlukan saat Makeup, Primer atau Pelembab?

MAKEUP memang menjadi salah satu cara untuk mempercantik penampilan Anda. Mempersiapkan kulit Anda mencakup fungsi setiap produk, jenis formula apa yang digunakan, dan kapan menggunakannya.

Nah, sebelum menerapkan makeup alias riasan, sangat penting untuk mengikuti urutan yang benar dalam mengaplikasikan primer (base) dan pelembab. Lantas, apa sih beda primer dan pelembab?

Dilansir dari situs Makeup by L'oreal, penata rias selebriti Jamie Dorman menulis bahwa primer tidak sama dengan pelembab. Meskipun keduanya memperbaiki penampilan kulit Anda, pelembab dirancang untuk membantu kulit Anda mempertahankan kelembapan, sedangkan primer dirancang untuk menghaluskan kulit Anda dan mempersiapkannya untuk riasan.

Anggap saja seperti primerseperti dinding. Primer riasan membantu mengubah kulit Anda menjadi kanvas rata untuk merias wajah, kata Dorman. Secara umum, makeup base merupakan langkah awal untuk memastikan riasan Anda bertahan sepanjang hari dan tetap halus serta bebas kerut. Kebanyakan primer berbahan dasar silikon atau air, dan setiap formula membantu mengatasi masalah kulit tertentu.

Menurut Dorman, alas bedak berbahan dasar air paling baik untuk kulit kering dan dehidrasi karena tahan lebih lama dan terlihat lebih baik pada kulit kering. “Foundation berbahan dasar silikon terlihat lebih baik pada kulit berminyak, karena silikon membentuk lapisan yang mencegah penetrasi minyak,” ungkap

Primer silikon juga dikenal karena efeknya yang kabur sehingga cocok untuk mengecilkan pori-pori dan menghaluskan tekstur kulit. Primer menjaga riasan dasar Anda tetap cerah dan mencegahnya terkelupas atau memudar. Ada banyak primer yang dirancang untuk mengatasi masalah kulit yang lebih spesifik, seperti melembabkan, menghaluskan, menghaluskan, dan mencerahkan.