Mengenal Apa Itu Hungover Skin akibat Konsumsi Alkohol Berlebihan

APAKAH Anda pernah mendengar istilah Hungover Skin? Jika belum, maka Anda bisa mendapatkan pemahaman singkatnya melalui artikel ini.

Hungover skin sendiri merupakan salah satu dampak nyata yang muncul dari kebiasaan mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Ya, Anda tak salah membaca kok! Karena konsumsi alkohol yang berlebihan, bukan hanya berdampak pada organ tubuh yang selama ini familiar seperti liver atau ginjal, tapi juga bisa memperburuk jaringan kondisi kulit.

Mengonsumsi minuman beralkohol bisa menyebabkan gangguan kulit secara serius, baik itu efek jangka pendek atau pun jangka panjang yang bisa dipicu oleh beberapa sebab, contohnya karena fungsi organ hati yang terganggu karena tak bisa bekerja normal sebagaimana mestinya. Jika sudah mengalami kerusakan pada hati, bisa ditandai dengan peredangan kronis ditandai dengan kulit merah, tipis, dan kering.

Lantas apa saja bentuk dari hungover skin? Melansir Times of India, Kamis (16/11/2023) Simak uraiannya berikut ini.

1. Penuaan dini: Terjadi karena konsumsi alkohol dapat menurunkan vitamin A pada liver yang memiliki fungsi penting saat pergantian sel dan melindungi kulit. Alhasil kulit jadi tak terlindungi lagi dengan maksimal.

2. Jerawat: Minuman berlkohol mengandung gula tinggi, yang memicu produksi hormon. Inilah yang jadi penyebab kulit jadi memproduksi lebih banyak minyak dan timbulnya jerawat. Bahkan, gula dari alkohol saat dikonsumsi akan terkristalisasi pada sel kulit mengakibatkan wajah terlihat kusam dan kuyu.