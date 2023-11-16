Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Warisan Genetik Ini Bakal Diwariskan Ibu kepada Anaknya, Salah Satunya Kebiasaan Tidur!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |21:00 WIB
6 Warisan Genetik Ini Bakal Diwariskan Ibu kepada Anaknya, Salah Satunya Kebiasaan Tidur!
Anak-anak mendapatkan warisan genetik dari seorang ibu. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BUAH jatuh tidak jauh dari pohonnya, pepatah ini menggambarkan sifat yang timbul pada anak ternyata dapat diwarisi dari orangtuanya.

Karakter yang paling banyak diturunkan berasal dari ibu dan akan membentuk sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, tidak heran apabila seorang anak akan mempunyai sifat layaknya sang ibu, sehingga sang ayah harus menghadapi dua orang dengan sifat yang sama persis.

Nah, berikut adalah beberapa sifat warisan genetik dari ibu kepada bayinya yang diturunkan, sebagaimana dilansir dari beberapa sumber, Kamis, (16/11/2023).

1. Kecerdasan

Anak laki-laki mendapat kecerdasan dari ibu. Sementara anak perempuan mendapat kecerdasan dari kedua orang tuanya. Jika seorang ibu merupakan seseorang yang terbilang cerdas, anak laki-lakinya umumnya juga akan cerdas.

Anak-anak

2. Warna rambut

Gen ibu ternyata turut berperan dalam mengendalikan protein untuk membentuk warna rambut.

3. Kebiasaan tidur

Kalau Anda melihat si kecil suka tidur seperti ibunya, jangen kaget. Pasalnya kebiasaan tidur anak ternyata juga diwarisi oleh genetik sang ibu.

4. Kebiasaan makan

Selera makan ibu selama hamil ternyata juga akan turun ke anak. Karena itu, seorang ibu seharusnya memiliki selera makan yang sehat.

Halaman:
1 2
      
