HOME WOMEN HEALTH

Mata Merah saat Bangun Tidur? 5 Masalah Ini Bisa Jadi Penyebabnya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |13:44 WIB
Mata Merah saat Bangun Tidur? 5 Masalah Ini Bisa Jadi Penyebabnya
Penyebab mata merah saat bangun tidur. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERNAHKAH Anda mengalami hal aneh dengan mengalami mata merah saat bangun tidur? Selain itu mata Anda juga berada dalam kondisi kering sehingga membuat tidak nyaman.

Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir, sebab hal ini wajar terjadi akibat tidur terlalu lama. Namun, kondisi ini akan hilang setelah Anda mencuci muka. Nah, kalau tidak hilang dan muncul rasa gatal disertai nyeri, maka segerakan kondisi mata Anda ke dokter.

Merangkum dari laman All About Vision, Jumat (15/9/2017) ternyata ada beberapa faktor penyebab yang membuat kondisi mata bermasalah setelah bangun tidur. Beberapa diantaranya adalah:

1. Menangis sebelum tidur

Sadar atau tidak, ketika Anda menangis sebelum tidur, maka kondisi mata di pagi hari akan lebih sembab dan mata kering. Hal tersebut terjadi karena cairan air mata dikeluarkan terlalu banyak dan itu tentunya akan menggangu kondisi mata keseluruhan. Makanya, jangan heran juga kalau malamnya nangis, paginya mata Anda banyak kotorannya.

Mata merah

2. Flu dan batuk

Ketika Anda pilek, otomatis mata Anda akan menjadi merah. Sebetulnya, kondisi ini terjadi karena ada masalah infeksi sinus dan menyebabkan kondisi mata menjadi merah.

3. Infeksi

Ini mungkin yang paling sering terjadi. Penyebabnya sendiri tidak diketahui secara jelas, namun diperkirakan karena adanya iritasi mata sebelum Anda tidur. Atau saat Anda tidur, faktor risiko itu meningkat karena debu kasur atau bantal.

