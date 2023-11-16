7 Buah yang Mujarab untuk Menurunkan Gula Darah, Apa Saja?

GULA darah tinggi tidak bagus bagi kesehatan. Terlebh lagi jika gula darah terlalu tinggi bisa menyebabkan pradiabetes hingga diabetes.

Berat badan, aktivitas, stres, dan genetika sangat berperan dalam menjaga gula darah, namun diet sehat sangat penting untuk mengontrol gula darah.

Jika gula darah sudah terasa mulai naik, segera diturunkan agar tak melonjak drastis. Salah satunya dengan konsumsi buah-buahan yang bisa memperbaiki kadar gula darah dikutip dari Healthline.

Lalu apa saja buah yang cocok untuk menurunkan kadar gula darah?

1. Jeruk

Jeruk bisa menurunkan gula darah, apalagi kandungan vitamin C di dalamnya juga tinggi. Jeruk juga memiliki senyawa tanaman seperti naringenin, polifenol yang punya sifat antidiabetik. Selain itu jeruk bisa meningkatkan sensitivitas insulin, juga melindungi dari diabetes.

2. Jeruk bali

Jeruk bali bisa menurunkan gula darah dan kaya serat. Jeruk bali mengandung banyak vitamin C dan naringenin yang punya sifat antidiabetes. Sering-seringlah konsumsi jeruk bali yang lezat dan menyehatkan.

3. Alpukat

Alpukat punya tekstur lembut dan rasanya lezat, alpukat dapat menawarkan manfaat yang signifikan untuk pengaturan gula darah. Buah ini kaya akan lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral.

Sejumlah penelitian menemukan kalau alpukat bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan melindungi dari perkembangan sindrom metabolik, termasuk tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi yang meningkatkan risiko penyakit kronis.

4. Tomat

Buah tomat bisa menurunkan gula darah. Selain itu tomat juga banyak mengandung vitamin C yang bersifat antioksidan dan mampu menurunkan kadar gula darah. Tomat bisa dikonsumsi langsung maupun dibikin jus tomat tanpa gula.3

5. Apel

Buah apel mengandung serat larut dan senyawa tumbuhan, termasuk quercetin, asam klorogenat, dan asam galat, yang semuanya dapat membantu mengurangi gula darah dan melindungi dari diabetes. Merujuk pada studi yang menguji 187 ribu orang, menemukan bahwa asupan buah-buahan tertentu yang lebih tinggi, terutama blueberry, anggur, dan apel, dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2 yang jauh lebih rendah.