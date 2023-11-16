Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Menu Pencegah Anak Stunting, Gak Cuma Tahu Lho!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |18:15 WIB
5 Menu Pencegah Anak Stunting, Gak Cuma Tahu Lho!
Menu sehat mencegah stunting. (Foto: Self)
A
A
A

KINI program pencegahan stunting di wilayah Kota Depok menuai kritik pedas masyarakat. Sebab menu yang disajikan dengan anggaran Rp18 ribu per paket hanya berupa nasi, kuah sop, dan tahu rebus.

Menu ini sangat tidak mampu menunjang asupan gizi yang dibutuhkan oleh anak.

 makanan sehat

Bahkan, Dokter sekaligus Epidemiolog dari Univeristas, dr Dicky Budiman menjelaskan kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, ditambah sistem manajemen Indonesia yang juga bisa dikatakan masih berantakan.

 BACA JUGA:

Lalu apa saja sih makanan yang mencegah anak stunting?

Dikutip dari Yamkes Kemkes, ada sejumlah makanan sehat untuk mencegah anak-anak stunting, apa saja?

1. Tempe dan tahu makanan berbahan dasar kedelai. Dengan kandungan protein setiap 100 gram untuk tempe kurang lebih sebesar 14 gram dan 100 gram tahu sebesar 10,9 gram.

2. Kacang-kacangan, salah satunya kacang hijau yang setiap 100 gramnya memiliki kandungan protein sebesar 8,7 gram yang banyak digunakan sebagai PMT pada Posyandu Balita.

 BACA JUGA:

3. Telur ternyata juga dapat mencegah stunting, salah satunya dengan menambahkan 1 butir telur pada menu harian baik itu untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun balita.

Halaman:
1 2
      
