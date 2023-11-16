Penderita Diabetes Jangan Sembarang Konsumsi Sayuran, Berikut 7 Rekomendasinya

PENDERITA diabetes wajib menjaga pola makannya agar kadar gula darah dalam tubuhnya tertap terjaga dengan baik.

Asupan makanan bagi penderita diabetes tentu harus diatur sedemikian rupa, salah satunya adalah konsumsi sayur. Ada beberapa sayuran yang memang cocok untuk dikonsumsi setiap harinya.

Jill Weisenberger, MS, RDN, CDE , ahli diet asal Virginia dan penulis Prediabetes: A Complete Guide menyampaikan, dari banyaknya sayuran, ada 10 sayuran terbaik untuk manajemen diabetes sebagaimana dirangkum Eating Well, Kamis (16/11/2023). Yuk disimak!

1. Mentimun

Mentimun kerap dijadikan lalapan oleh masyarakat Indonesia. Ternyata, sayur yang kaya akan kandungan air ini dapat menurunkan dan mengontrol kadar gula darah serta mengurangi peradangan di seluruh tubuh.

2. Selada

Sama halnya dengan timun yang sering dijadikan lalapan, selada juga memiliki manfaat untuk mengurangi risiko diabetes. Berdasarkan data dari U.S. Department Of Agriculture, satu cangkir selada daun merah memenuhi 33 persen kebutuhan vitamin K harian Anda.

Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Menyajikan makanan lain di atas selada juga dapat membantu memperlambat penyerapannya, yang selanjutnya berkontribusi pada pengendalian gula darah.

3. Tomat

Tomat sering kali menjadi pelengkap sandwich atau soto. Kehadiran tomat dalam hidangan tersebut bukan hanya untuk hiasan makanan saja, tetapi juga baik untuk disantap oleh tubuh.

Tomat merupakan salah satu sayur yang kaya akan likopen, senyawa yang dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan. Mulai dari menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker tertentu, serta membantu kadar glukosa darah.

4. Bayam

Seperti semua sayuran berdaun hijau, bayam padat nutrisi dan sangat rendah kalori. Sayuran ini juga kaya akan zat besi, yang merupakan kunci kesehatan aliran darah. Menurut penelitian tahun 2020 yang terbit di Nutrition Journal, bayam juga mengandung membran yang disebut tilakoid, yang menampung zat yang dapat membantu sensitivitas insulin.