HOME WOMEN HEALTH

Segudang Manfaat Mengonsumsi Srikaya bagi Kesehatan, Efektif bagi Penderita Kanker

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:00 WIB
Segudang Manfaat Mengonsumsi Srikaya bagi Kesehatan, Efektif bagi Penderita Kanker
Manfaat srikaya bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SRIKAYA merupakan salah satu buah tropis yang bisa dijumpai di Indonesia. Buah ini berwarna hijau, berbiji hitam dan memiliki rasa yang manis.

Di balik rasanya yang lezat ternyata srikaya memiliki segudang manfaat bagi kesehatan manusia. Buah tropis ini memiliki khasiat anti-kanker yang kuat. Merangkum dari laman resmi pemerintah Merauke, Kamis (16/11/2023) jus srikaya ini bisa secara efektif melawan sel-sel kanker.

Lantas apa saja manfaat srikaya bagi kesehatan? Berikut ulasannya.

1. Menghancurkan sel-sel kanker secara alami, tanpa efek samping, misalnya mual, rambut rontok, berat badan menurun.

Srikaya

2. Selama dalam proses terapi, tidak akan berdampak buruk apa pun pada sistem kekebalan tubuh, justru sebaliknya akan memperkuat sistem kekebalan Anda, dan terhindar dari infeksi yang mematikan.

3. Memberikan kekuatan ekstra, melawan penyakit, dan akan merasa lebih sehat selama dalam proses terapi.

4. Membuat mayoritas penderita kanker, jauh dari depresi.

5. Bisa secara efektif menyasar dan merusak lebih dari 12 jenis sel kanker ganas, misalnya kanker payudara, kanker paru-paru, pankreas, prostat dan kanker usus.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
