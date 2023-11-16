Muncul Benjolan pada Pengidap Tuberkulosis, Bolehkah Dioperasi?

TUBERKULOSIS atau TB merupakan penyakit menular yang mempengaruhi paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis, yang menyebabkan penderitanya mengalami batuk kronik.

Selain paru-paru, TB juga bisa menyerang organ di bagian lain lho. TB yang menyerang bagian tubuh lain disebut TB extrapulmonary atau TB di luar paru. TB ini dapat mengenai selaput otak, tulang, ginjal, rongga perut, kelenjar getah bening, saluran kencing, kulit, atau pleura.

Hal itu dibenarkan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K). Salah satu yang umum dialami adalah menyerang kelenjar getah bening. Biasanya pasien TB mengalami benjolan di leher satu atau dua.

“Ya, TB bisa menyerang getah bening seperti di leher, belakang telinga, ketiak, atau di selangkangan,” ujar dr Erlina Burhan seperti dikutup dari cuitannya di Twitter, Kamis (16/11/2023).

Lantas bolehkah menjalani prosedur operasi bagi pasien TB yang meyerang kelenjar getah bening? Dokter Erlina mengatakan untuk tindakan operasi, bergantung dari kondisi benjolannya.

“Kalau kecil, tidak nyeri, tidak merah, dan tidak terbuka, maka tidak perlu pembedahan,” katanya.