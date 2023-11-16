Dokter Tirta Ungkap Bahaya Konsumsi Gula Pasir Berlebihan

KONSUMSI gula pasir berlebihan tidak baik bagi kesehatan. Dokter Tirta mengatakan, konsumsi gula pasir berlebihan berisiko pada berbagai macam penyakit.

Meskipun gula pasir dibutuhkan tubuh manusia sebagai tambahan bahan makanan. Gula juga sudah menjadi keseharian banyak orang, sehingga susah untuk melepas ketergantungan dari gula.

Meski manis dan enak, faktanya gula menyimpan bahaya yang sangat fatal. Salah satunya menyebabkan kegemukan dan diabetes.

Bahaya Gula Pasir Berlebihan Menurut dr Tirta

Sosok dr Tirta Mandira Hudhi atau dikenal dengan nama dr Tirta beberapa waktu belakangan ini baru saja membeberkan beberapa fakta yang mencengangkan terkait bahaya mengonsumsi gula pasir yang berlebihan.

Dalam cuplikan melalui Instagram pribadinya bahwa banyak sekali makanan yang mengandung gula dan sering dikonsumsi oleh seseorang, salah satunya seperti martabak manis. Kandungan dalam makanan martabak manis terdapat gula dan karbo yang berpotensi menaikan kadar gula dalam darah.

Terlebih jika seseorang mengonsumsinya pada malam hari tanpa diselingi dengan gerakan alias mager, maka akan menyebabkan risiko obesitas, hiperglikemia, gula darah naik yang menyebabkan diabetes melitus.

"Ketika sudah diabetes, akan menimbulkan bahaya kesehatan lainnya. Di antaranya seperti hipertensi dan jantung," katanya.