HOME WOMEN HEALTH

Dokter Tirta Ungkap Bahaya Konsumsi Gula Pasir Berlebihan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:47 WIB
Dokter Tirta Ungkap Bahaya Konsumsi Gula Pasir Berlebihan
Gula pasir. (Foto: Labellord)
A
A
A

KONSUMSI gula pasir berlebihan tidak baik bagi kesehatan. Dokter Tirta mengatakan, konsumsi gula pasir berlebihan berisiko pada berbagai macam penyakit.

Meskipun gula pasir dibutuhkan tubuh manusia sebagai tambahan bahan makanan. Gula juga sudah menjadi keseharian banyak orang, sehingga susah untuk melepas ketergantungan dari gula.

 Dokter Tirta

Meski manis dan enak, faktanya gula menyimpan bahaya yang sangat fatal. Salah satunya menyebabkan kegemukan dan diabetes.

 BACA JUGA:

Bahaya Gula Pasir Berlebihan Menurut dr Tirta

 

Sosok dr Tirta Mandira Hudhi atau dikenal dengan nama dr Tirta beberapa waktu belakangan ini baru saja membeberkan beberapa fakta yang mencengangkan terkait bahaya mengonsumsi gula pasir yang berlebihan.

Dalam cuplikan melalui Instagram pribadinya bahwa banyak sekali makanan yang mengandung gula dan sering dikonsumsi oleh seseorang, salah satunya seperti martabak manis. Kandungan dalam makanan martabak manis terdapat gula dan karbo yang berpotensi menaikan kadar gula dalam darah.

Terlebih jika seseorang mengonsumsinya pada malam hari tanpa diselingi dengan gerakan alias mager, maka akan menyebabkan risiko obesitas, hiperglikemia, gula darah naik yang menyebabkan diabetes melitus.

 BACA JUGA:

"Ketika sudah diabetes, akan menimbulkan bahaya kesehatan lainnya. Di antaranya seperti hipertensi dan jantung," katanya.

