HOME WOMEN HEALTH

Kandungan Bromat di Air Minum Tak Boleh Melebihi Ambang Batas, Ini Bahayanya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |21:56 WIB
Kandungan Bromat di Air Minum Tak Boleh Melebihi Ambang Batas, Ini Bahayanya
Air dalam kemasan. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAMA ini bromat merupakan senyawa yang terbentuk ketika ozon yang digunakan untuk mendisinfeksi air minum bereaksi dengan bromida alami yang ditemukan di sumber air. Senyawa ini bersifat karsinogenik dan bila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kanker.

Dilansir dari Food and Drug Administration (FDA) tingkat kandungan bromat dalam air minum dalam kemasan (AMDK) yang diperbolehkan adalah 0,01 miligram per liter (mg/l). Ketentuan tersebut terangkum dalam peraturan khusus untuk air kemasan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika ini dalam 21 Kode Peraturan Federal (21 CFR).

 air kemasan

Oleh karena itu, produk air minum kemasan yang dengan kandungan bromat melebihi ambang batas yang ditetapkan dianggap tercemar. Ini juga dianggap membahayakan kesehatan tubuh.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, hasil uji produk AMDK keluaran perusahaan pengemasan air di Colorado juga menunjukkan jumlah kandungan bromat 0,02 mg/l. Temuan ini menunjukkan kandungan yang kemungkinan bersifat karsinogen bagi manusia.

Temuan yang sama juga terjadi di Uni Emirat Arab. Saudi Food and Drug Authority (SFDA/BPOM Arab Saudi) telah memperingatkan sebuah perusahaan air kemasan karena mengandung bromat melebihi batas yang diperbolehkan.

Demi keamanan konsumen, SFDA meminta perusahaan menarik kembali produknya dari pasar lokal dan menghentikan produksi sampai mereka memenuhi batas maksimum Bromat yang diperbolehkan.

Anggota Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), Hermawan Seftiono menjelaskan air tanah yang menjadi sumber AMDK bisa terkontaminasi oleh berbagai bakteri dan mineral-mineral yang terkandung dalam tanah. Oleh karena itu, ada 3 proses pemurnian yang dilakukan untuk pemurnian air tanahnya. Di antaranya, proses ozonisasi, menggunakan sinar ultra violet atau UV, dan menggunakan membran filter. “Yang umum dilakukan itu adalah proses ozonisasi.

 BACA JUGA:

"Sebenarnya, ozonisasi targetnya itu untuk membunuh mikroba yang ada dalam air tanah itu. Tapi, ternyata ada pengaruh yang lain kalau misalnya ada kandungan Bromida pada air minum yang tidak baik untuk kesehatan,” katanya.

Ketua Program Studi Ilmu Teknologi Pangan Universitas Trilogi ini juga menyebut mineral-mineral yang ada di dalam air tanah itu ada bermacam-macam, yang baik untuk kesehatan dan yang berbahaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
