Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warning, Ini Bahaya Suntik Kurus

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:29 WIB
Warning, Ini Bahaya Suntik Kurus
Suntik kurus. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang memakai berbagai cara agar tubuhnya lebih kurus dari minum pil diet hingga suntik kurus. Jika melakukan hal ini harus memahami bahayanya.

Menurunkan berat badan dengan metode suntik kurus seperti Ozempic atau Wegovy ternyata memiliki efek berbahaya bagi tubuh. Hal ini diungkap oleh kelompok peneliti dari berbagai negara.

Terungkap, suntik kurus yang selama ini dipuji-puji sebagai game changer dalam memerangi obesitas, ternyata dapat meningkatkan kemungkinan pankreatitis, gangguan usus, dan kelumpuhan perut pada non-penderita diabetes.

 suntik kurus

Dikutip dari Metro, para peneliti mengatakan, meskipun efek ini jarang ditemukan, ratusan ribu orang di seluruh dunia, termasuk Boris Johnson, Elon Musk dan Chelsea Handler yang menggunakan Ozempic, berisiko mengalami bahaya.

 BACA JUGA:

Sebuah tim dari Universitas British Columbia di Kanada mengamati catatan klaim asuransi kesehatan untuk sekitar 16 juta pasien di Amerika, dan meneliti mereka yang telah diberi resep semaglutide atau liraglutide antara 2006 dan 2020.

Apa bahaya suntik kurus?

Semaglutide dijual dengan merek Wegovy, Ozempic dan Rybelsus, sedangkan liraglutide dijual dengan nama Saxenda dan diproduksi oleh Novo Nordisk. Dikenal sebagai agonis GLP-1.

Obat ini membantu meningkatkan produksi insulin dan pada awalnya dikembangkan untuk mengelola diabetes tipe 2. Tim tersebut mengatakan penelitian sebelumnya telah menyoroti risiko masalah gastrointestinal pada pasien diabetes.

Penelitian mereka merupakan penelitian besar pertama pada tingkat populasi yang mengeksplorasi kemungkinan masalah tersebut terjadi pada orang non-diabetes.

Mereka menganalisis catatan untuk melihat berapa banyak pasien yang mengalami salah satu dari empat masalah pencernaan dan membandingkannya dengan mereka yang menggunakan obat penurun berat badan lainnya, bupropion-naltrexone.

 BACA JUGA:

Mereka menemukan bahwa menggunakan suntikan penurun berat badan sembilan kali lebih mungkin menderita radang pankreas, yang dalam beberapa kasus memerlukan pembedahan untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu juga mereka berisiko mengalami obstruksi usus dan berisiko empat kali lebih tinggi terkena gastroparesis, atau kelumpuhan perut, yang membatasi perjalanan makanan dari lambung ke usus kecil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172124//nathalie_hoscler-A1cm_large.jpg
Nathalie Holscher Jalani Bariatric Surgery, Netizen: Habis Ini Back to 17th 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/330/3094693//apakah-suntik-membatalkan-puasa-PlOfk1BXc3.jpg
Apakah Suntik Membatalkan Puasa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement