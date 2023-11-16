Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak Sakit Gigi, Apa yang Harus Dilakukan Orangtua?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:52 WIB
Anak Sakit Gigi, Apa yang Harus Dilakukan Orangtua?
Anak sakit gigi. (Foto: Freepik)
A
A
A

ANAK-ANAK kadang mengalami sakit gigi akibatnya mereka jadi malas makan dan malas melakukan berbagai aktivitas lain. Kalau sudah begini, orangtua seringkali jadi panik.

Saat sakit gigi rasanya menyakitkan dan tidak tertahankan hingga membuat penderitanya merasa tidak nyaman terutama bagi anak-anak.

 anak sakit gigi

Penyebab sakit gigi pada anak itu bermacam-macam. Pasalnya gigi anak cenderung sensitif, sehingga ketika kurangnya membersihkan gigi dan salah dalam menyikat gigi membuat lapisan pelindungnya mudah terkikis. Hal itu menyebabkan nyeri pada gigi.

 BACA JUGA:

Selain itu, sakit gigi pada anak juga bisa disebabkan oleh faktor lainnya, seperti pertumbuhan gigi susu, jarang menyikat gigi, hingga infeksi gigi dan gusi.

Lantas apa yang harus dilakukan ketika anak mengalami sakit gigi?

Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak RS Pondok Indah dan Puri Indah, drg. Alana Aluditasari, Sp. K. G. A mengatakan, pertolongan pertama saat anak sakit gigi adalah dengan memberi air garam hangat kepada anak untuk dikumur.

 BACA JUGA:

“Jika terdapat bengkak pada bagian pipi, kompres bagian yang bengkak tersebut dengan menggunakan handuk yang dibasahi dengan air dingin,” katanya.

Halaman:
1 2
      
