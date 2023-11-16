Anak Sakit Gigi, Apa yang Harus Dilakukan Orangtua?

ANAK-ANAK kadang mengalami sakit gigi akibatnya mereka jadi malas makan dan malas melakukan berbagai aktivitas lain. Kalau sudah begini, orangtua seringkali jadi panik.

Saat sakit gigi rasanya menyakitkan dan tidak tertahankan hingga membuat penderitanya merasa tidak nyaman terutama bagi anak-anak.

Penyebab sakit gigi pada anak itu bermacam-macam. Pasalnya gigi anak cenderung sensitif, sehingga ketika kurangnya membersihkan gigi dan salah dalam menyikat gigi membuat lapisan pelindungnya mudah terkikis. Hal itu menyebabkan nyeri pada gigi.

Selain itu, sakit gigi pada anak juga bisa disebabkan oleh faktor lainnya, seperti pertumbuhan gigi susu, jarang menyikat gigi, hingga infeksi gigi dan gusi.

Lantas apa yang harus dilakukan ketika anak mengalami sakit gigi?

Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak RS Pondok Indah dan Puri Indah, drg. Alana Aluditasari, Sp. K. G. A mengatakan, pertolongan pertama saat anak sakit gigi adalah dengan memberi air garam hangat kepada anak untuk dikumur.

“Jika terdapat bengkak pada bagian pipi, kompres bagian yang bengkak tersebut dengan menggunakan handuk yang dibasahi dengan air dingin,” katanya.