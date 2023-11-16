Gangguan Mental Jadi Masalah Utama Dunia, Apa Penyebabnya?

MENTAL illness atau gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama hingga akut.

Mental illness kondisi yang umum terjadi di kalangan masyarakat di beberapa negara. Dokter Spesialis Penyakit Dalam sub spesialis Hematologi-Onkologi Prof dr Zubairi Djoerban, Sp.PD menjelaskan di Amerika Serikat, menurut data Centers for Disease Control and Prevention (CDC), satu dari lima orang dewasa hidup dengan mental illness.

Sementara itu, satu dari lima remaja berusia 13-18 tahun pernah memiliki penyakit mental.

“Untuk penyakit mental yang serius seperti Skizofrenia, bipolar, dan depresi berat dimiliki oleh 1 dari 25 orang dewasa Amerika Serikat,” kata Prof Zubairi dalam cuitannya di Twitter atau X, Kamis (16/11/2023).

Selain itu, di Singapura, hampir setengah warganya, yakni 49 persen melaporkan bahwa mereka merasa depresi hingga merasa sedih atau hopeless hampir tiap hari.

“Dari multi-country survey yang dilakukan saat pandemi (2021) mengindikasikan bahwa 21 persen dari warga Thailand yang menjadi responden mengalami depresi ekstrem, 22 persen kecemasan signifikan, dan 15 persen melaporkan adanya isu yang berhubungan dengan stress,” tulisnya.

Sedangkan di Eropa, berdasarkan laporan kesehatan 2022, hampir satu dari dua remaja Eropa berusia 15-24 tahun belum mendapatkan perawatan kesehatan mental yang terpenuhi. Di beberapa negara Eropa, laporan gejala depresi pada mereka yang berusia 18-29 tahun meningkat lebih dari dua kali lipat selama pandemi.

“Lalu ada Inggris yang melaporkan bahwa sekitar satu dari empat orang di Inggris mengalami masalah kesehatan mental setiap tahunnya,” tuturnya.

Lantas apa penyebab masalah kesehatan mental menjadi penyakit yang umum di tengah masyarakat?

Prof Zubairi menuturkan menurutnya melihat dari isu yang juga diangkat akhir-akhir ini, pengangguran menjadi salah satu penyebabnya. Per Agustus 2023 ini, angka pengangguran Indonesia 7,28 juta orang atau setadara dengan 5,32 persen,

“Di negara lain seperti US, per September 2023 pengangguran ada di 3,8 persen. Pada 2022 di Singapura angka penganggurannya 2,76 persen. Status sebagai pengangguran ini dapat berdampak kepada psikologis individu,” katanya.