SEPASANG kekasih ditemukan tewas dalam kamar kos di Jalan Muh Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulsel, pada Rabu 15 November 2023 malam.
Sepasang kekasih itu berinisial IAY (26) dan AK (24). Mereka mahasiswa di salah satu kampus di Kota Makassar.
Dari akun Makassar Iinfo, kondisi jenazah sudah berbau. Polisi juga turun tangan dan telah memasang garis pembatas untuk penyelidikan di lokasi.
“Perempuan sama laki-laki di dalam kos, meninggal semua. Kalau infonya mereka belum menikah. Kalau perempuan bede mahasiswa,” kata seorang warga.
Diduga pasangan kekasih itu bunuh diri. Sebab mereka berdua meninggalkan surat wasita bagi keluarganya masing-masing.
Lalu apa saja gejala orang akan bunuh diri?
Hal ini perlu diketahui agar kita bisa mencegah orang untuk bunuh diri.
Diikutip dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, berikut ini sejumlah gejala bunuh diri yang wajib diketahui.
1. Membicarakan keinginan bunuh diri
Seseorang berkata tentang:
Keinginan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup
Membicarakan kematian; ingin pergi jauh/selama-lamanya
Merasa tidak ada harapan; putus asa
Tidak ada alasan untuk hidup
Merasa menjadi beban bagi orang lain
Merasa terjebak
Merasa tidak kuat menahan sakit
2. Membenci dan menghujat diri sendiri
Perhatikan jika seseorang terus-menerus mengeluarkan perasaan negatif terhadap diri sendiri, seperti:
Malu
Merasa bersalah
Hancur, rusak, atau ternoda
Tidak berguna
Kesepian atau sendirian
Menjadi beban bagi orang lain
Orang-orang yang merasa memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah juga lebih rentan untuk memiliki pemikiran bunuh diri
3. Mencari cara mematikan untuk bunuh diri
Perhatikan jika seseorang tampak merencanakan untuk bunuh diri atau mencari cara yang mematikan untuk bunuh diri, seperti:
Mencari akses terhadap senjata tajam, senjata api, atau racun mematikan.
Mencari tempat tinggi yang dapat digunakan untuk percobaan bunuh diri.
Mencari cara bunuh diri yang paling cepat atau tidak menyakitkan, terutama di internet
4. Mengatur segala hal untuk ditinggalkan
Perhatikan jika seseorang:
Menulis surat pribadi yang mengandung pesan tersirat, atau langsung menulis surat bunuh diri atau surat wasiat.
Menjual atau memberikan benda-benda kesayangan, koleksian, atau yang berharga kepada orang lain.
Mengatur sendiri proses kematiannya, seperti memesan lahan makam atau membeli peti mati, dengan atau tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitarnya.