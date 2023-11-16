Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sepasang Kekasih di Makassar Diduga Bunuh Diri, Kenali 8 Gejalanya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |12:21 WIB
Sepasang Kekasih di Makassar Diduga Bunuh Diri, Kenali 8 Gejalanya
Sepasang kekasih. (Foto: Pinterest)
A
A
A

SEPASANG kekasih ditemukan tewas dalam kamar kos di Jalan Muh Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulsel, pada Rabu 15 November 2023 malam.

Sepasang kekasih itu berinisial IAY (26) dan AK (24). Mereka mahasiswa di salah satu kampus di Kota Makassar.

Dari akun Makassar Iinfo, kondisi jenazah sudah berbau. Polisi juga turun tangan dan telah memasang garis pembatas untuk penyelidikan di lokasi.

 depresi

“Perempuan sama laki-laki di dalam kos, meninggal semua. Kalau infonya mereka belum menikah. Kalau perempuan bede mahasiswa,” kata seorang warga.

Diduga pasangan kekasih itu bunuh diri. Sebab mereka berdua meninggalkan surat wasita bagi keluarganya masing-masing.

Lalu apa saja gejala orang akan bunuh diri?

Hal ini perlu diketahui agar kita bisa mencegah orang untuk bunuh diri.

Diikutip dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, berikut ini sejumlah gejala bunuh diri yang wajib diketahui.

1. Membicarakan keinginan bunuh diri

Seseorang berkata tentang:

Keinginan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup

Membicarakan kematian; ingin pergi jauh/selama-lamanya

Merasa tidak ada harapan; putus asa

Tidak ada alasan untuk hidup

Merasa menjadi beban bagi orang lain

Merasa terjebak

Merasa tidak kuat menahan sakit

2. Membenci dan menghujat diri sendiri

Perhatikan jika seseorang terus-menerus mengeluarkan perasaan negatif terhadap diri sendiri, seperti:

Malu

Merasa bersalah

Hancur, rusak, atau ternoda

Tidak berguna

Kesepian atau sendirian

Menjadi beban bagi orang lain

Orang-orang yang merasa memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah juga lebih rentan untuk memiliki pemikiran bunuh diri

3. Mencari cara mematikan untuk bunuh diri

Perhatikan jika seseorang tampak merencanakan untuk bunuh diri atau mencari cara yang mematikan untuk bunuh diri, seperti:

Mencari akses terhadap senjata tajam, senjata api, atau racun mematikan.

Mencari tempat tinggi yang dapat digunakan untuk percobaan bunuh diri.

Mencari cara bunuh diri yang paling cepat atau tidak menyakitkan, terutama di internet

 BACA JUGA:

4. Mengatur segala hal untuk ditinggalkan

Perhatikan jika seseorang:

Menulis surat pribadi yang mengandung pesan tersirat, atau langsung menulis surat bunuh diri atau surat wasiat.

Menjual atau memberikan benda-benda kesayangan, koleksian, atau yang berharga kepada orang lain.

Mengatur sendiri proses kematiannya, seperti memesan lahan makam atau membeli peti mati, dengan atau tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitarnya.

Halaman:
1 2
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
