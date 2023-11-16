Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Peduli Kaum Difabel, Chris Martin Gunakan Bahasa Isyarat di Lagu Something Just Like This

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:25 WIB
Peduli Kaum Difabel, Chris Martin Gunakan Bahasa Isyarat di Lagu Something Just Like This
Coldplay konser di Jakarta. (Foto: Okezone)
COLDPLAY tampaknya tak ingin seluruh penggemarnya di Indonesia antiklimaks dalam menikmati konser perdananya di Jakarta setelah 25 tahun penantian.

Sang vokalis, Chris Martin, sempat menghibur kaum difabel dengan bahasa isyarat saat membawakan lagu Something Just Like This. Ini menunjukkan kepeduliannya terhadap kaum difabel.

 Coldplay

Artinya Colplay pantas dinikmati oleh semua kalangan, termasuk kaum difabel.

Momen tersebut pun mendapat perhatian publik termasuk aktris dan model, Erina Gudono.

 BACA JUGA:

Erina yang hadir dalam konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, itu tampaknya tak ingin melewatkan momen haru tersebut.

Istri Kaesang Pangarep itu merekam aksi Chris Martin berbahasa isyarat dengan menggunakan topeng bermata satu dengan senyuman.

"Something Just Like This," tulis Erina menegaskan lagu yang dibawakan Coldolay malam itu, dikutip dari Instagram Story @erinagudono, Kamis (16/11/2023).

 BACA JUGA:

Momen Chris Martin menggunakan bahasa isyarat saat manggung pun disoroti netizen.

Halaman:
1 2
      
