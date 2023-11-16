Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Destinasi Wisata Keren di Sekitar Tondano, Tuan Rumah Wakefast Minahasa 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:04 WIB
5 Destinasi Wisata Keren di Sekitar Tondano, Tuan Rumah Wakefast Minahasa 2023
Danau Tondano di Minahasa, Sulawesi Utara. (Instagram @andreopa)
KOTA Tondano di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara punya keindahan alam mengagumkan dan beragam tempat wisata. Salah satu yang populer adalah Danau Tondano yang jadi tempat penyelenggaraan Wakefest Minahasa 2023 pada 24-26 November nanti.

Kejuaraan series Asia 2023 dari Internasional WakeSurf and Wakeboard Federation (IWWF) ini bagian dari event wisata minat khusus, sehingga bisa menarik kunjungan banyak wisatawan.

Nah, selain nonton Wakefest Minahasa 2023, Anda juga bisa jalan-jalan dan mengunjungi tempat-tempat wisata menarik di Tondano dan sekitarnya.

 BACA JUGA:

Berikut daftar tempat wisata di Tondano dan sekitarnya yang patut dikunjungi

Benteng Moraya

Benteng Moraya merupakan salah satu destinasi bersejarah, yang bisa Anda sambangi ketika berada di Tondano. Pada zaman kolonial Belanda, benteng Moraya menjadi tempat pertahanan terakhir warga Minahasa.

Benteng Moraya dibangun sebagai pengingat akan kegigihan orang Minahasa melawan penjajahan untuk mempertahankan tanah leluhurnya.

 BACA JUGA:

Benteng Moraya terletak di Tuutu, Kec. Tondano Bar., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia.

Uluna Tondano

Uluna Tondano merupakan wisata bawah air yang menyuguhkan mata air alami yang sangat jernih. Saking bersihnya, tempat ini kerap dijadikan lokasi untuk snorkeling.

Berada di tengah-tengah hutan, membuat suasana di sekitar Uluna Tondano makin asri dan sejuk. Uluna Tondano berada di kawasan Masarang, Tondano Barat, Minahasa.

 BACA JUGA:

Air Terjun Timbukar

Wisata air lainnya yang tak kalah menyejukkan adalah air terjun Timbukar. Terletak di desa Timbukar, air terjunnya memiliki ketinggian sampai 90 meter.

Diketahui bahwa kawasan ini belum pernah tersentuh pembangunan, sehingga keeksotisannya pun masih terjaga. Bagi para wisatawan yang belum pernah, atau buka warga lokal bisa meconva menggunakan bantuan google maps untuk membawa Anda ke air terjun Timbukar.

