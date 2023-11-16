6 Destinasi Wisata Populer di Purbalingga, Jembatan Pelangi hingga Air Terjun Cantik Manjakan Mata

Panorama alam dari objek wisata Puncak Sendaren, Purbalingga, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@wisatapuncaksendaren_official)

PURBALINGGA selama ini dikenal sebagai produsen knalpot yang sukses menembus pasar internasional.

Namun, di balik kesuksesannya di bidang otomotif, siapa sangka jika Purbalingga juga memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Mulai wisata alam, edukasi hingga wisata kuliner pokoknya ada di salah satu daerah yang cukup dikenal oleh batu akiknya ini.

Berikut Okezone rangkumkan 6 destinasi wisata populer di Purbalingga yang bisa masuk daftar kunjungan liburan Anda berikutnya;

1. Curug Sumba

Curug Sumba merupakan salah satu tempat wisata yang belum banyak diketahui orang. Curug ini menawarkan daya tarik utama berupa kawasan air terjun yang dialiri air berwarna biru kehijauan yang bersih dan jernih.

(Foto: Instagram/@bastianfebri)

Curug ini terletak di Desa Tlahab, Karangreja, Kemejing, Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

Tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 16.30 WIB. Untuk memasuki area Curug Sumba pengunjung hanya dikenakan tarif Rp5.000 per orang.

2. Purbasari Pancuran Mas

Purbasari Pancuran Mas merupakan taman wisata yang sarat akan nilai edukasi. Membuat taman ini cocok untuk dikunjungi semua usia.

Selain ada wahana yang tersedia, Anda dan keluarga juga bisa belajar dan memperluas ilmu pengetahuan.

(Foto: Instagram/@purbasaripancuranmasofficial)

Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Raya Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sedangkan harga tiket masuk per orang dikenakan Rp25.000 saja.

3. Jembatan Pelangi Rembang

Berlokasi di Dusun I, Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, jembatan ini diberi nama Pelangi karena catnya yang dibuat warna-warni mirip pelangi.

Jembatan cantik ini cocok banget buat menghasilkan foto yang instagramable. Objek wisata ini buka setiap hari pukul 07.00 – 18.00 WIB dengan harga tiket masuk Rp3.000 per orang.