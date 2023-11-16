Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ogah Bayar Tagihan Koktail sampai Rp38 Juta, Suami Tinggalkan Istrinya di Bar

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |21:02 WIB
Ogah Bayar Tagihan Koktail sampai Rp38 Juta, Suami Tinggalkan Istrinya di Bar
Ilustrasi koktail. (Foto: Cocktails)
SEORANG wanita  malu saat mengetahui harga koktailnya yang dipesannya di sebuah bar hotel di Kota London, Inggris, sangat mahal. Sampai-sampai suaminya kabur meninggalkan istrinya di bar itu karena enggan bayar tagihan yang amat tinggi.

Wanita bernama Lynsey berbagi pengalamannya itu melalui TikTok. Dia mengaku sangat terkejut saat tahu harga tagihan koktail yang dipesannya itu mencapai £2.000 atau sekitar Rp38,6 juta.

Awalnya ia mengira bahwa minuman tersebut hanya £18,90 atau Rp364 ribu.

“Ketika saya mengetahui koktail yang saya pesan seharga £2.000, saya menunjukkan tanda terima kepada suami saya dan dia marah kepada saya,” kata Lynsey dalam videonya seperti dilansir dari Indy100, Kamis (16/11/2023).

