Lagi Enak Tidur Dibangunin Pramugari, Penumpang Ngomel Curhat ke Netizen

SEORANG penumpang pesawat Asiana Airlines kesal karena dibangunkan oleh pramugari saat lagi tidur dalam penerbangan. Penumpang tersebut curhat ke netizen untuk mendapatkan simpati, tapi warganet justru menanggapi dingin.

Setelah melewati proses perjalanan yang panjang, termasuk perjalanan kereta pagi dan pemeriksaan

keamanan di bandara, penumpang tersebut berharap dapat segera naik pesawat untuk tidur selama penerbangan.

"Saya baru saja menyelesaikan perjalanan kerja yang panjang dan hanya mendapatkan sedikit waktu tidur," katanya di forum Reddit seperti dilansir dari Mirror, Kamis (16/11/2023).

