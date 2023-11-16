5 Fakta Menarik Islandia, Negeri Api dan Es yang Dihuni Bangsa Viking

ISLANDIA menjadi tujuan wisata yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Permata Nordik ini dijuluki sebagai Negeri Api dan Es karena banyak gletser dan gunung berapi yang membentuk lanskapnya alam nan menakjubkan.

Islandia punya banyak tempat wisata populer seperti Blue Lagoon atau pantai Diamondnya. Namun, disamping semua keindahan alam itu, ada beberapa fakta menarik yang perlu diketahui tentang Islandia, negeri yang dulu dihuni bangsa Viking.

Simak ulasannya berikut seperti dirangkum dari Trafalgar dan sumber lain :

1. Tempat Terakhir di Bumi yang Dihuni Manusia

Islandia dikenal sebagai salah satu daratan termuda di planet ini dan merupakan salah satu tempat terakhir di bumi yang dihuni manusia.

Anehnya, lebih dari 1.100 tahun yang lalu bangsa Viking dari Norwegia menemukan Islandia secara tidak sengaja.

2. Berenang di Sumber Air Panas Sepanjang Tahun

Pengalaman di Islandia belum lengkap tanpa berendam di sumber air panas. Anda bisa merasakan sensasi berendam di kolam air panas vulkanik yang telah ada sejak zaman viking lho.

Sumber air panas dapat ditemukan hampir di seluruh kota dan tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk.

Islandia.

3. Negara Paling Ramah Lingkungan di Dunia

Islandia baru-baru ini menduduki peringkat salah satu negara paling ramah lingkungan di dunia dan karena hampir semua listrik di Islandia dihasilkan menggunakan sumber energi terbarukan.

Ibu kota Reykjavik memenangkan Penghargaan Alam dan Lingkungan Nordik pada tahun 2014 dan berupaya mencapai tujuan menjadi kota yang karbon netral pada tahun 2040.

4. Larangan Ngebir Sejak 1989

Islandia menerapkan larangan mengonsumsi bir yang dimulai pada tahun 1915 dan berakhir pada tahun 1989 setelah pemungutan suara referendum oleh penduduknya.

Kini, setiap tanggal 1 Maret, negara tersebut merayakan “Bjórdagurinn” atau “Hari Bir” untuk memperingati berakhirnya larangan bir selama 74 tahun.