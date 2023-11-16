Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Meninggal dalam Penerbangan, Jasad Wanita Ini Dibiarkan 10 Jam Duduk di Kelas Bisnis

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:02 WIB
Meninggal dalam Penerbangan, Jasad Wanita Ini Dibiarkan 10 Jam Duduk di Kelas Bisnis
Pesawat Azul Airlines (Foto: Skytrax)
A
A
A

PENERBANGAN horor dialami Azul Airlines saat melakukan perjalanan dari Amerika Serikat menuju Brasil. Pada penerbangan itu sesosok mayat wanita dibiarkan terduduk di kursi kelas bisnis setelah 10 jam meninggal dalam penerbangan.

Wanita itu meninggal secara tragis di tengah penerbangan Azul Airlines dari Fort Lauderdale, Florida, AS menuju Belo Horizonte, Brasil.

Pesawat mendarat pada 7 November 2023 lalu pukul 07.05 waktu Brasil setelah delapan jam penerbangan. Penumpang turun hanya butuh waktu 40 menit, sementara jenazah tetap berada di dalam pesawat. Kemudian, polisi dan petugas forensik melakukan autopsi.

Setelah jenazah diperiksa, polisi federal mengonfirmasi bahwa wanita tersebut meninggal karena sebab alamiah diduga akibat sakit yang diderita. Identitas penumpang hingga kini belum diungkap baik oleh pihak maskapai maupun kepolisian.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Azul Airlines dalam sebuah pernyataan membenarkan jika wanita itu tiba-tiba sakit dalam penerbangan bernomor AD8733 menuju Confins, negara bagian Minas Gerais.

“Sayangnya, dia tidak selamat dan meninggal dalam penerbangan, seperti yang dikonfirmasi oleh dokter di pesawat,” sebut Azul Airliness dalam pernyataan tertulisnya, melansir Mirror.

Azul Airlines juga menambahkan, pihak maskapai akan mengakomodir segala kebutuhan anggota keluarga wanita malang itu.

Sementara Kepolisian Minas Gerais mengatakan; “Segera setelah kami mengetahui faktanya, kami meminta kehadiran mobil jenazah di Bandara Confins untuk membawa jenazah ke rumah sakit untuk divisum," sebutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement