Meninggal dalam Penerbangan, Jasad Wanita Ini Dibiarkan 10 Jam Duduk di Kelas Bisnis

PENERBANGAN horor dialami Azul Airlines saat melakukan perjalanan dari Amerika Serikat menuju Brasil. Pada penerbangan itu sesosok mayat wanita dibiarkan terduduk di kursi kelas bisnis setelah 10 jam meninggal dalam penerbangan.

Wanita itu meninggal secara tragis di tengah penerbangan Azul Airlines dari Fort Lauderdale, Florida, AS menuju Belo Horizonte, Brasil.

Pesawat mendarat pada 7 November 2023 lalu pukul 07.05 waktu Brasil setelah delapan jam penerbangan. Penumpang turun hanya butuh waktu 40 menit, sementara jenazah tetap berada di dalam pesawat. Kemudian, polisi dan petugas forensik melakukan autopsi.

Setelah jenazah diperiksa, polisi federal mengonfirmasi bahwa wanita tersebut meninggal karena sebab alamiah diduga akibat sakit yang diderita. Identitas penumpang hingga kini belum diungkap baik oleh pihak maskapai maupun kepolisian.

Azul Airlines dalam sebuah pernyataan membenarkan jika wanita itu tiba-tiba sakit dalam penerbangan bernomor AD8733 menuju Confins, negara bagian Minas Gerais.

“Sayangnya, dia tidak selamat dan meninggal dalam penerbangan, seperti yang dikonfirmasi oleh dokter di pesawat,” sebut Azul Airliness dalam pernyataan tertulisnya, melansir Mirror.

Azul Airlines juga menambahkan, pihak maskapai akan mengakomodir segala kebutuhan anggota keluarga wanita malang itu.

Sementara Kepolisian Minas Gerais mengatakan; “Segera setelah kami mengetahui faktanya, kami meminta kehadiran mobil jenazah di Bandara Confins untuk membawa jenazah ke rumah sakit untuk divisum," sebutnya.