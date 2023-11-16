Menguak Misteri Terowongan Taman Sari Yogyakarta, Benarkah Bisa Tembus ke Pantai Selatan?

TEROWONGAN Taman Sari merupakan salah satu bagian dari kompleks Istana Air Taman Sari di Yogyakarta. Istana ini dibangun pada abad ke-18 oleh Sultan Hamengkubuwono I, yang dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga kerajaan.

Terowongan ini juga salah satu destinasi populer dan selalu ramai dikunjungi, dan memiliki sejarah dan beberapa misteri. Taman Sari disebut juga dengan istilah Taman Sari Water Castle, yang terdapat di pusat Kota Yogyakarta.

Taman ini mengombinasi unsur-unsur tradisional Jawa dan Eropa, yang terdiri atas bangunan-bangunan megah, kolam-kolam pribadi, taman indah, dan terowongan bawah tanah yang menghubungkan ke berbagai area di istana, bahkan dijadikan sebagai jalan rahasia atau jalur evakuasi untuk menghindari ancaman.

Selain itu Taman Sari ini memiliki beberapa kolam yakni, Kolam Amerta, Kolam Binasa, dan Kolam Umbul Binangun yang indah dan digunakan sebagai tempat istirahat para sultan dan aktivitas lainnya.

Dulunya, taman ini digunakan oleh keluarga kesultanan untuk bersantai, berenang, dan sarana rekreasi lainnya, karena itu taman tersebut sebagai simbol penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan.

Namun, objek wisata yang satu ini ternyata menyimpan kisah mistis dan melegenda, seperti Terowongan Taman Sari. Beberapa orang percaya bahwa terowongan ini dihuni oleh makhluk gaib dari bangsa jin.

Mengutip laman Pemda DIY, konon disebutkan jika taman ini memiliki sebuah terowongan yang menghubungkan ke pantai selatan, yang difungsikan sebagai jalur pelarian jika terjadinya peperangan.

Kemudian, dalam sebuah cerita yang mengungkapkan bahwa ditemukannya sebuah lorong misterius di bawah SMK 2 Jogja, yang terhubung ke SMU 11 dan SMP 6. Bahkan, diklaim jika kawasan SMPN 16 dan SMA 7 Jogja, dicurigai terhubung ke lorong misterius itu.