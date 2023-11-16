Sandiaga Hadiri Pameran Budaya Zhejiang, Perkuat Hubungan Bilateral dengan China

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pembukaan Pameran Pariwisata dan Budaya Provinsi Zhejiang, China, bertajuk 'A Poem for Ten Thousand Years', di Art 1: New Museum, Jakarta, pada Rabu, 15 November 2023.

Sandi mengatakan, pameran ini patut diapresiasi lantaran menjadi salah satu bentuk kerja sama dengan Provinsi Zhejiang yang ditampilkan di Jakarta.

Menurut dia, selain untuk mendukung eratnya dukungan China dan Indonesia secara budaya, juga antar kedua negara dapat membangun hubungan bilateral yang lebih kuat.

“Apresiasi sebuah puisi abadi kerja sama dari Zhejiang dan di mana pameran pariwisata dan budaya Zhejiang di tampilkan di Jakarta, ini selain untuk mendukung eratnya dukungan Tiongkok dan Indonesia, secara budaya kedekatan kedua negara ini dari segi bagaimana kita bisa membangun hubungan bilateral yang lebih kuat,” ucap Sandi dalam Pembukan Pameran 'A Poem for Ten Thousand Years', di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Sandi lebih lanjut meminta para pelaku UMKM juga mulai menyusun strategi dengan melakukan promosi ke China. Salah satunya dengan menjajal ekspor barang.

“Kami menyasar promosi ke Tiongkok lebih banyak hubungan nusantara tapi juga produk-produk ekonomi kreatif kita bisa sajikan di ekspor Tiongkok untuk tentunya membuka peluang usaha lapangan kerja yang juga di Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Sandi juga menyempatkan diri berkeliling dan mengunjungi stand pameran seraya melihat-lihat koleksi yang disajikan.