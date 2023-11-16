10 Tempat Nongkrong di Bali yang Buka 24 Jam, Suasana Cozy Bikin Betah

SEBAGAI destinasi terpopuler di dunia, Bali tentu saja punya beragam objek wisata dan hiburan. Tempat-tempat nongkrong seperti cafe, bar, dan restoran bertaburan untuk memanjakan wisatawan, termasuk yang buka 24 jam.

Tempat nongkrong yang buka 24 jam akan sangat membantu wisatawan yang sedang menghabiskan liburan di Bali. Mereka bisa nongkrong kapan saja, tanpa khawatir tempatnya tutup.

Ada sejumlah café hits recomended yang buka sepanjang hari dan malam buat Anda kunjungi. Di antaranya Sunny 16, Bali Café 21, dan sebagainya.

Beberapa café ini juga menyajikan beragam menu masakan mereka, bahkan ada yang menyajikan makanan khusus bagi pengunjung yang vegetarian. Interior dan konsep yang dimiliki juga menambah daya tarik dan menciptakan suasana yang cozy.

Berikut 10 tempat nongkrong 24 jam di Bali dirangkum dari beberapa sumber lainnya.

1. Sunny 16

Café ini menawarkan aneka menu dan dilengkapi layanan Wi-Fi gratis untuk kenyamanan pengunjung. Selain itu, café ini buka 24 jam dan berlokasi di Jl. Dewi Sri No.68, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Menu makanan dan minuman yang disajikan seperti donat, cake, sandwich, dan sebagainya dengan harga mulai dari Rp35.000 - Rp100.000.

Sunny 16 (Tripadvisor)

2. Brown & Butter 24h Cafe

Salah satu tempat nongkrong terbaik di Bali yang buka selama 24 jam, café ini menyediakan ruangan indoor dan outdoor, yang berlokasi di Jl. Sunset Road No.99, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Selain itu, tempat ini tersedia menu makanan yang kekinian seperti chicken salad, grilled chicken burger, mozza chicken ball, dan sebagainya, yang dapat Anda nikmati sambil ngobrol santai dengan teman.

3. Anomali Coffee

Café ini memiliki cabang di beberapa daerah yang tetap buka hingga larut malam, namun untuk cabang yang terletak di Jl. Dewi Sri, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, jam operasionalnya mulai dari pukul 07.00 hingga 24.00 WIB.

Ilustrasi (Freepik)

Anomali Coffee dikenal karena menyajikan kopi menggunakan biji kopi Arabika terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Selain kopi, Anda dapat menikmati berbagai menu yang tersedia seperti cake, pastry, dan lainnya.

4. Revolver Espresso

Café ini mengusung konsep vintage dan seni yang menarik, yang memberikan kesan menarik dan estetika. Selain itu, café ini tersedia berbagai pilihan makanan dan minuman, seperti burger, sandwich, dan kopi khas mereka. Yang dibanderol berkisar Rp15.000 - Rp120.000.

Lokasinya terletak di Jl. Kayu Aya No. Gang 51, Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dan buka selama 24 jam.

5. Bossman

Cafe ini berlokasi di Jalan Kayu Cendana No. 8B, Seminyak, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dan beroperasi 24 jam sehari.

Dikenal sebagai tempat yang populer, kafe ini menarik banyak pengunjung berkat karena memiliki interior yang artistik, dan cocok bagi Anda yang suka fotografi. Selain itu, cafe ini menyediakan beragam jenis makanan dan minuman, seperti burger yang menjadi salah satu menu best seller mereka.

Ilustrasi burger

6. Kopi Zeen

Café ini menyediakan beragam menu roti, kopi, dan minuman lainnya yang harganya mulai dari Rp25.000 – Rp39.000. Selain itu, café ini berlokasi di Komplek Pertokoan Central Park, Jalan Patih Jelantik, Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dan buka 24 jam.

7. Piggy’s Bar & Café

Piggy’s Bar & Café, salah satu cafe yang cukup populer di Bali, yang menyajikan beragam hidangan khas Amerika, pilihan kopi, dan minuman beralkohol.

Tempat ini juga menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis bagi para pengunjungnya. Selain itu, terdapat juga live music untuk menghibur pengunjung.

Café ini lokasi berlokasi di Jl. Poppies II, Kerobokan, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.